A dónde el MRO de Mexicana

EN LOS ÚLTIMOS meses el sector de la aviación y en específico el de mantenimiento de aeronaves en México ha tomado gran relevancia.

A pesar de que el mercado aéreo en México no resulta relevante frente a mercados como el de Estados Unidos, el inquilino de Palacio Nacional ha dedicado tiempo considerable en las conferencias mañaneras.

Principalmente al “rescate” de la marca Mexicana de Aviación, quebrada por sus ex directivos Gastón Azcárraga, Manuel Borja Chico y Félix Sánchez, quienes heredaron una deuda social y laboral.

(Créditos: El Heraldo de México)

La irrupción de una nueva Mexicana, que cuenta hoy con solo dos aviones de 24 años de antigüedad y de 50 pasajeros, y que proviene de un arrendamiento a la casi quebrada aerolínea TAR, no resarce esa pérdida.

Los esfuerzos que el gobierno de la 4T hace para su puesta en marcha apenas significó para los extrabajadores de la Mexicana original un ínfimo pago que no cubrió ni el equivalente a tres meses de salario.

Pero todavía existe un activo que tal vez ayude a recuperar algo de valor a los más cinco mil ex trabajadores: la Base de Mantenimiento Mexicana MRO, hoy a cargo de Oscar Argüello.

Es propiedad de un Fideicomiso Privado llamado 2100 ante Banco Invex, de Juan Guichard, y cuyo Fideicomitente Principal es Banorte, de Carlos Hank González, el cual tiene que ser vendido en abril de 2024.

A unos pocos meses de lo que tendría que ser una venta ordenada y transparente de Mexicana MRO, las cosas se han complicado para los ex trabajadores, otra vez, pues el entorno para nada será fácil.

Recién informamos que el Aeropuerto Internacional de la CDMX, que dirige Carlos Velázquez Tiscareño, en un proceso totalmente oscuro, adjudicó la base de mantenimiento de Aero Unión,que dirige Danilo Correa...".

No se convocó públicamente a empresas especializadas en mantenimiento aeronáutico y terminó adjudicando a la empresa Península MRO, que dirige el ex director de operaciones de la quebrada Mexicana.

Ganó una empresa hermana de Petrus Aero Holding, también dirigida por Sánchez Gutiérrez, encargado de relanzar Mexicana, lo que parecería la devolución paulatina de los activos a sus anteriores directivos.

Por su parte, Mexicana MRO, que en los últimos años tuvo una mejora considerable en sus finanzas y operaciones, hoy se ha convertido en la tablita de salvación de funcionarios de la 4T.

Servidores públicos que saltaron a empresas privadas, como el propio Argüello, que viene de la dirección de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y que hoy es flamante director del MRO de Mexicana.

Otro es Hugo Delgado, quien apenas unos meses atrás estuvo como responsable del aeropuerto de Toluca dejando un desastre financiero y administrativo y ahora dirigirá las finanzas del MRO de Mexicana.

DAVID CAMACHO, EX director de la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario nos envió una réplica sobre lo que de él escribimos aquí el 23 de noviembre. Dice que es falso, impreciso, inexacto, calumnioso y difamatorio. Que resultan inaceptables, que atropellan su honor, dignidad y reputación. Refiere que es falso que haya sido cesado por el actual secretario Jorge Nuño, “fui relevado injustificadamente”, e informa que por ello lo denunció ante el Órgano Interno de Control. Dice que es falso que se haya reportado enfermo para ausentarse de sus responsabilidades, que en su momento el mismo Nuño, siendo subsecretario, le autorizó oficialmente el goce de un periodo vacacional que le correspondía por derecho. Dice que es falso que haya viajado a Alemania invitado por una empresa privada para la que trabajó, pero que sí viajó a Alemania con su familia (que tiene nacionalidad alemana) “con mis propios recursos, en ningún momento acudí en visita oficial o auspiciado por alguna empresa privada”. Que es falso que se desempeñe como asesor del Presidente para temas ferroviarios, “el hecho de que ideas como la urgente recuperación del tren de pasajeros en México que he impulsado públicamente desde las distintas trincheras en las que me he desempeñado, tanto dentro como fuera del servicio público, sean retomadas por este gobierno y sus tomadores de decisiones me llena de honor y orgullo”. Que es falso que cuente con padrinos políticos como Florencia Serranía con la que no guarda ninguna relación, o Miguel Torruco Garza, del que sin embargo dice que emitió comentarios sobre sus proyectos de ley que tienen que ver… con la incorporación del servicio de pasajeros en el servicio ferroviario.

SI TODO SALE como parece, se rechazará la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No se ve cómo puedan cambiarse las posiciones ya anunciadas públicamente por la oposición, ante la evidente cercanía de las candidatas a la 4T, María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde Luján. Ante ello, en Palacio Nacional ya se prepara el Plan B, que según dicen, implicaría la sustitución de la hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres, por la Fiscal General de la CDMX, Ernestina Godoy, para la segunda terna. Deberá tener cuidado el Senado, porque si tampoco les satisfacen los perfiles de esa segunda terna, ya sabemos cuál será el Plan C: designación directa de López Obrador.

ESTE FIN DE semana en Querétaro hubo un encuentro de los tres niveles de gobierno para tratar el tema de seguridad. Datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, registran que la vialidad de mayor riesgo este año es la Carretera Federal 45, México-Querétaro, por la alta concentración de incidentes en un tramo reducido. Las pérdidas podrían alcanzar los 300 millones de dólares, según ese gremio que lleva Ricardo Bustamante. Eso representa un incremento de 36% en el número de asaltos y robos, la mayoría con violencia, contra el transporte de mercancías. Le siguen los tramos carreteros del Estado de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz.

UN SECTOR DE mayor crecimiento reciente es el de Customer Experience (CX), también conocido como Calls Centers. Hoy toda la industria ofrece 780 mil empleos directos. En 2022 su mercado creció 3.3% y según la multinacional Grupo Konecta, que dirige Pablo Estévez, al concluir 2024 el aumento será de 10%. Esto se debe a que cada vez más compañías recurren a esta industria por su especialización en las soluciones de atención a clientes con la implementación de Inteligencia Artificial. Konecta tiene más de 250 clientes de diversos sectores en América y gestiona un promedio de 65 millones de interacciones mensuales en todo el continente.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL