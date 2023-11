The Crown llega a su final

Fueron cuatro capítulos que iniciaron con el trágico accidente que le arrebató la vida a la Princesa de Gales en París en agosto de 1997, un recuento de las últimas semanas de Diana, donde nos adentramos a su intensa y fugaz relación con Dodi Al Fayed, la que pensamos se trataba de una apasionada historia de amor que resultó ser un breve romance a bordo de un yate en St Tropez.

Es sorprendente como a 26 años de su muerte la princesa Diana continúa siendo relevante y un dolor de cabeza para la Corona, y es que en miles de versiones tanto en libros, series o películas nos dejan ver la molestia que Diana generaba a los Windsor, su muerte no fue la excepción; en esta ocasión The Crown nos muestra a un Carlos más maduro y centrado, consciente de los daños, pero también dispuesto a todo por la aprobación de su madre a Camilla, algo que no se me hace ficticio. Carlos trató de hacer las paces con Diana, por sus hijos y por su propia paz.

Diana fue un parteaguas en el mundo entero, representó tanto para la monarquía, era su mejor carta de presentación y después su peor rival, su enemiga, un peligro aún después de muerta. La serie de Netflix la retrata como una mujer dolida y vulnerable, una mujer que a sus 36 años está alcanzando la madurez y el entendimiento, y aún así en esa última escena del avión con Carlos (capítulo 4) nos damos cuenta de que lo único que buscaba era ser amada, amada por el hombre de sus sueños, amada por su príncipe azul, aunque lo veamos injusto esa es la verdad, Diana solamente amo a Carlos, así como Carlos solamente amo a Camilla, y finalmente tenemos ese momento que quisiéramos fuese real, el instante en que Carlos reconoce el dolor que le causó, quiero pensar que esto sí ocurrió, claro hoy tenemos que limpiar la imagen del Rey, eso hasta los productores lo saben.

La serie que estrena la segunda parte de esta quinta temporada hasta diciembre también nos muestra el otro lado del príncipe William, el adolescente atormentado por el nuevo romance de su madre, y desolado tras su muerte, nadie nos muestra a un Harry incrédulo ante lo ocurrido, la Reina que pelea por conservar sus ideas tradicionalistas o ceder ante los hechos, y como la Reina no podía ser la mala de la historia, se eligió a la figura de Mohamed Al Fayed como villano, incluso nos explican por qué a la familia real no le parecía el romance de Diana con Dodi, temían tener que darle al propietario de Harrods la nacionalidad británica.

Actuaciones magistrales, especialmente por parte de Elizabeth Debicki, quien interpreta a Diana, locaciones maravillosas, pero continúa siendo mucha ficción, nos retratan momentos de los cuales jamás vamos a conocer la verdad, nos muestran personajes de la vida real que más allá de buenos o malos son complejos, aunque con algunos errores cronológicos, podemos decir que la historia de la familia real británica sigue siendo objeto de fascinación, no importa cuantas veces y de qué manera nos la cuentan, desde Enrique VIII hasta Meghan Markle, siempre serán la familia más famosa de la historia.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ