El martes durante el Congreso de Comercio Exterior Mexicano la Canciller Alicia Bárcena puso en evidencia al Gobierno de México y a los empresarios mexicanos señalando “creo que no estamos entendiendo la posibilidad que implica el nearshoring”. Lo que señaló no debería ser creencia, es hecho y llega tarde.

En el #Blindspot de la semana, contrastaré sus palabras con mis advertencias previas durante 2023, mostrando una persistente negligencia nacional ante oportunidades evidentes.

Lo que dijo: “no estamos entendiendo la profundidad que implica el nearshoring. Lo que dije: Es un error pasar de largo de ellos (Asia) o restarles importancia por dos motivos: estamos perdiendo el tamaño de la oportunidad por vernos al ombligo, y, una vez más, estamos malbaratándonos.

Lo que dijo: debemos “impulsar la capacitación y las competencias laborales, necesitamos aprovechar la innovación para el futuro del comercio e inversión. Lo que dije: El #Nearshoring va a ser sinónimo de la #Maquila de mitad de los ochenta si seguimos creyendo que solo se trata de aprovechar el momento y no invertimos en innovación. Basta ya de la competitividad electoral administrando las vanidades de los políticos y abramos la puerta a la competitividad empresarial y económica. Raquel todavía tiene oportunidad de echar Buen”rostro. ¿Qué debería pasar? Construir un plan que no solo nos posicione como productores para que el #Nearshoring no se quede en maquila.

Lo que dijo: Necesitamos construir una de las regiones más potentes del mundo, porque hay muchas regiones que están en problemas. Lo que dije: Estamos en un proceso que muchos llaman desglobalización, pero visto desde el punto de vista de América del Norte, yo le llamaría “regioglobalización”.

Lo que dijo: Si nosotros no nos ponemos las pilas rápido Vietnam puede convertirse en uno de los países más competitivos que ofrece incentivos. Lo que dije: En tiempos de #Regioglobalización, la asimetría en Norteamérica se acentúa porque en México seguimos pensando que la clave está en que inviertan en nosotros y pocas veces en que las oportunidades de negocio también van de acá para allá.

Lo que dijo: A México se le posiciona para que sea un país que produzca insumos estratégicos como los conductores y semiconductores. Lo que dije: Estados Unidos no estaba jugando en agosto de 2022 cuando dijo que iba a trasladar la producción de semiconductores de Asia a Norteamérica y en específico a su territorio. Si México no da incentivos ágiles y proporciona energía limpia para la manufactura, el sueño americano nunca llegará a nuestro país o lo hará parcialmente. Además, Estados Unidos implementa una poderosa estrategia para fortalecer la inversión interna, atraer la extranjera; y junto con Canadá hacen equipo para abordar, en conjunto, los retos que implican las políticas mexicanas a la López Obrador.

Lo que dijo en referencia a la industria mexicana como surtidora: Hoy tenemos una reunión con el AMCE, la Asociación para que nos ofrezca la cuantificación de los productos. Lo que dije: Si realmente queremos apostar por el "nearshoring" es vital que los organismos empresariales mexicanos, comenzando por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en colaboración con la Secretaría de Economía, faciliten al gobierno de Estados Unidos una lista detallada de lo que las empresas mexicanas pueden ofrecer en situaciones de emergencia.

Además, he insistido en la importancia de ubicar que en el mundo se habla de relocalización, no de neashoring y que en Estados Unidos la Representante Comercial ni siquiera pronuncia la palabra, aunque la canciller enfatice que La Secretaria del Tesoro hable de Friendshoring.

Por último, recordar que La realidad es que la agenda mediática de Estados Unidos y sobre todo de Canadá, es anecdótica respecto México. Somos tema solo cuando hay una noticia de impacto global, como la detención de Ovidio. Además de que en Canadá, por ejemplo, no nos conocen, ni México a ellos.

Todo esta dicho, poco está hecho. Y, como dice la canción: vemos la vida pasar. Mientras tanto, gracias Canciller por leer este #Blindspot todas las semanas.

POR OSCAR SANDOVAL

EEZ