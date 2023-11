GN según INEGI: confiable pero ineficiente

Como resultado de 40 años de trabajo el INEGI ha logrado ganarse la confianza de ciudadanos, empresarios y gobiernos federal, estatal y municipal en los rubros económico, social, salud y de seguridad pública, incluso entre los más escépticos

En este contexto, las encuestas Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU) han mostrado un buen nivel de aceptación de la Guardia Nacional, solo superado por el Ejército y la Marina, pero tampoco tan distante de lo que en su momento fue la Policía Federal.

Basta referir que durante el último año de existencia de la PF (2019) 7 de cada 10 mexicanos confiaban en ella, mientras que a partir de 2020 y ya como GN, el número personas que confían es de 8 de cada 10, lo cual indica que la PF no estaba podrida como se ha querido hacer creer, pero tenían que enterrarla para que pudiera emerger la GN. Lo que sí huele a podrido es lo sucedido este 18 y 19 de noviembre en Tulum, Q. Roo donde el oficial Cruz pidió 30 mil pesos por no consignar a dos camiones ante el MP, finalmente aceptó 15 mil vía transferencia a una tarjeta de débito Bancoppel, pero a nombre de una mujer.

Sin embargo, la verdadera diferencia entre ambas instituciones radica en su nivel de eficiencia, ya que mientras en la PF un solo elemento era capaz de detener 1.2 personas al año, en el caso de la GN se requirieron 37 elementos para detener a una sola persona en 2022 de acuerdo al Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 publicado por el INEGI este 17 de noviembre o bien 42 elementos por detenido según el Informe presentado el 27 de abril de 2023 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ante el Senado de la República y difundido 17 de mayo de 2023.

Lo anterior a partir de los estados de fuerza divididos entre la cantidad de detenidos reportados en 2022, primero por el INEGI con 104,207 efectivos y 2, 814 detenidos, que arroja 37 elementos por detenido y luego por la SSPC con 128,233 efectivos y 3,007 detenidos, lo que se traduce en 42.6 elementos por detenido. Cabe aclarar que la eficiencia se calcula igual que el ingreso per cápita de una familia, en el que se divide hasta entre los que no trabajan, igual aquí, se divide hasta entre los que no detienen.

Desde cualquier perspectiva, en materia de detenidos la extinta PF era por lo menos 37 veces más eficiente que la GN y no lo digo yo, ya que halago en boca propia es vituperio, lo dicen las instituciones más confiables de las que disponemos, el INEGI y el senado de la República.

Pero si de algo sirve, habrá que recordar que en los casi dos años que la PF tardó en resolver el problema de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. (2010-2011), la eficiencia fue de 2 detenidos por elemento al año, algo que este gobierno intentó replicar con todo y el modelo de “Mesa de seguridad”, pero por lo visto no lo consiguió ya que le faltó el componente ciudadano y lo más importante, el ente articulador.

No obstante lo anterior, existen otros datos que hacen más profundas las diferencias en cuanto a estado de fuerza de la misma GN. El primero es el del comunicado 080/Nacional del 23 de mayo de 2022 que señala que con esa fecha la GN alcanzó un estado de fuerza de 118,000 elementos, mientras que otro, obtenido vía Transparencia por la organización “Causa en Común” en abril de 2023, refiere que el estado de fuerza de la GN en 2022 era de apenas 104,839 efectivos.

En ambos casos el número de elementos requeridos para detener a una persona fue superior a 37. Total que hoy tenemos por lo menos 4 versiones sobre el estado de fuerza de la GN durante el mismo año (2022): INEGI, con 104,207 elementos; Informe de SSyPC entregado al Senado con 128,233 efectivos; Boletín del gobierno federal con 118,000 elementos e Informe obtenido vía Transparencia por “Causa en Común” con 104,339 efectivos. Entonces donde quedó aquello de “no mentir, no robar, no traicionar”.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ