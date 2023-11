A. S. Byatt, pseudónimo de Antonia Susan Duffy

Antonia Susan Duffy, más y mejor conocida por su pseudónoimo A. S. Byatt (1936-2023; de soltera Antonia Susan Drabble, Byatt apellido de su primer marido, Duffy apellido de su segundo marido), Dama del Imperio Británico y Comendadora de la Orden del Imperio Británico, entregada a la literatura sin pretensiones ni aspavientos, lega a nosotros sus lectores un corpus de obra dilatada y valiosa, novela, relato, cuento, ensayo.

Navegante entre las aguas del naturalismo y las corrientes de la fantasía, supo con inusitada elegancia digerir influencias en miscelánea de Henry James (The Turn of the Screw, 1898), T. S. Eliot (The Waste Land, 1922), Robert Browning (los monólogos dramáticos dedicados a los pintores Andrea del Sarto y Fra Lippo Lippi en Men and Women, 1855), D.H. Lawrence (Women in Love, 1920) o Iris Murdoch (The Bell, 1958).

De galopante erudición anclada en las humanidades, rasgo predominante de su estilo, dada su curiosidad insaciable descubriría en las últimas dos décadas un interés por las ciencias, y en particular por la menos dura de ellas, la biología. En 2014, una coleopterista que trabaja en América Central y del Sur nombró una especie de escarabajo en su honor, “Euhylaeogena Byattae Hespenheide”, inspirada por su interpretación de los naturalistas en la noveleta “Morpho Eugenia” (1992), que junto con “The Conjugial Angel” integran Angels and Insects, llevada a la pantalla en 1995 por Philip Haas con Kristin Scott Thomas y Patsy Kensit.

La sofisticación de su escritura, exigente y de acentuado refinamiento, tardó en conquistar al público, pero con la aparición de Possession: A Romance (1990), que obtuvo el máximo galardón de las letras anglosajonas, el Premio Booker, la masa de consumidores se rindió a sus pies. Su versión al celuloide conserva el título original (2002), bajo la dirección de Neil LaBute y las actuaciones de Gwyneth Paltrow, Aaron Eckhart y Jeremy Northam. Otra más de su fábrica de metaficción se convirtió también en filme, Tres mil años esperándote (basada en el relato The Djinn in the Nightingale's Eye, 1994) por George Miller en 2022, con Tilda Swinton e Idris Elba.

Posesión es un thriller de invención filoacadémica sobre imaginarios escritores victorianos: el poeta Randolph Henry Ash, investigado por el profesor londinense Roland Michell, y la autora feminista Christabel LaMotte, estudiada por la especialista Maud Bailey. Todo a partir del hallazgo de una copiosa correspondencia, calificada de inconclusa, nunca remitida a su destinataria. Se encontrarán ambos escolásticos con motivo de las pesquisas que habrán de emprender para dilucidar identidades y fustes de amantes volcados en el cárcamo de pasión tan desbordada.

Ahora bien, la gracia es cómo sostener la verosimilitud de semejante trama. Y aquí es donde A. S. Byatt se nos revela como un monstruo genial y laborioso que desconfía de sus lectores y sospecha de sus críticos. De modo que se afanó en maquinar todas los manuscritos aludidos en la prosa de intriga: poemas, epístolas, material vario citado. Se entiende que semejante compulsión supera el compromiso de edificar una catedral razonable a partir de consonantes y vocales, se dirige, creo, con notable y delicada insidia contra el mundillo británico de las universidades de élite. Crítica y hasta burla por el artificio blandido en cada una de las páginas del libro.

La pócima es perfecta: sentido del humor, preciosismo en la expresión, profundidad en la reflexión y sobre todo el planteamiento de un problema capital: ¿En quiénes reposa el enredo? ¿En los “detectives” o en los “sujetos de interés”? Arrasan los creadores apócrifos del prolongado reinado de Victoria (1837-1901). Lean la novela, es fantástica. De resistirse a hacerlo, vean la película como premio de consolación.

POR: LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

SAINZCHAVEZL@GMAIL.COM

