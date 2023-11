En 2024 AMLO se acordará de Acapulco

Si bien no les bastó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no avisara con tiempo a los guerrerenses sobre la magnitud de Otis, la mayoría de diputados de Morena y aliados no aprobaron etiquetar recursos para la reconstrucción de Acapulco, municipios afectados y familias enteras afectadas por el Huracán.

Los diputados del régimen, aprobaron el Presupuesto 2024 y sin remordimiento alguno, no asignaron ni un peso, mucho menos el recurso solicitado para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, pudo más en ellos la obediencia y la cerrazón.

Nadie de ellos se acordó de Acapulco, todo lo contrario, como lo dicta su manual, “si ellos no se acuerdan, no pasó”, y antes que el ejecutivo federal emprendiera su gira por Estados Unidos y Yucatán, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se dio por terminada la declaratoria de emergencia para, porque no es posible, que haya una emergencia a causa de la naturaleza, en plena gira del presidente.

Muchos que hemos visitado muchas veces por diversas cuestiones el puerto de Acapulco, sabemos de lo que hablaba Agustín Lara, y no solo es por la letra de esa canción, es por la nostalgia de recordar ese bello puerto y ver como quedó devastado, como miles de familias lo perdieron todo y aun así este gobierno que dice humanista no hizo nada al respecto.

Morena acostumbra a minimizar todo, se olvidó no sólo de las familias, también de los empresarios, de los pequeños negocios, de los pescadores y buzos que claman por un recurso que contemple pagos durante el tiempo que se presenta la “marea roja”, así son de “humanistas”.

Tapando siempre el sol con un dedo, mientras decenas de familias salen hasta la carretera a pedir ayuda con alimentos y enseres básicos, circulan imágenes de la Costera Miguel Alemán y se sigue viendo un paisaje devastador, pero la 4T hace la mirada a un lado, y por eso decidió levantar oficialmente una declaratoria de emergencia.

El próximo año vendrán las elecciones más grandes en la historia reciente del país, y Morena se olvidó de Acapulco, dejó a Guerrero en el abandono, y como su nombre lo dice, este pueblo es así y saldrá adelante, no por el gobierno, sino por ellos mismos, por la iniciativa privada que está presente, por los miles de voluntarios que informan que la emergencia sigue.

Y no solo es la destrucción, con ello están llegando diversas enfermedades, plagas, virus, epidemias, infecciones como el dengue y la deshidratación por falta de agua, pero en 2024 los guerrerenses si se acordarán de Morena y su abandono y ahí el presidente si se acordará de Acapulco.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

EEZ