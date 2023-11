Excesivo el dispendio de diputados en EDOMEX

Con la mira puesta en 2024 y con el pretexto de difundir logros alcanzados en el ámbito legislativo, diputados locales y federales de todos los colores han estado literalmente aventando la casa por la ventana, la austeridad republicana de la que tanto presumen los de la 4T ha quedado para el recuerdo, todos buscan llevar agua a su molino para ver si así logran convencer a sus dirigentes de que pueden ser opción para ocupar otros cargos de representación popular, no importa que para lograr el objetivo utilicen escandalosamente recursos públicos; el trasfondo de todo es que no saben vivir fuera del presupuesto.

ENTRE OTRAS COSAS: Bloquear en sus redes sociales a los críticos de su gobierno fue la solución que encontró el alcalde de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, para ser omiso a la realidad que vive el municipio que a su decir gobierna y que se ha vuelto tierra sin ley.

Transitar por Tlalnepantla es como jugar a la ruleta rusa, así de extremo es lo que se vive ahí, ya que independientemente de que la población tome medidas para proteger sus bienes de la delincuencia, es imposible no ser víctima de la policía Municipal y de Tránsito que curiosamente suelen ser más peligrosos y que ya no sólo se apostan en calles solitarias donde acostumbraban someter a obreros para despojarlos de sus pertenencias, ahora también se ubican en lugares transitados sin miedo a ser identificados, como lo es la salida de la autopista a Querétaro, ahí patrullas y motociclistas con logotipos de ese municipio extorsionan diariamente a propietarios de vehículos con placas foráneas a quienes no liberan si no entregan mínimo 10 mil pesos… AÚN HAY MÁS.

EL DATO: La presidenta honorífica del DIF municipal de Ecatepec mantiene una amplia ventaja sobre el resto de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Ecatepec, en tanto que la diputada local Azucena Cisneros ni siquiera figura a pesar del cuantioso derroche de recursos que ha llevado a cabo en espectaculares, bardas y redes sociales… AL TIEMPO.

LA DE HOY: La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Alma 2023, en la categoría de “Municipio libre de trata”, reconocimiento otorgado por las Asociaciones de Municipios de México A.C. (AMMAC) y de Líderes Mundiales A.C. (ALMA), con la finalidad de reconocer el trabajo que su gobierno realiza en esta materia.

Al recibir el reconocimiento, el cual fue otorgado con el respaldo de la Asociación Unidos contra la Trata, la alcaldesa puntualizó algunas de las acciones que se han realizado desde el inicio de su administración para la protección de las mujeres, entre las que mencionó la creación de la dirección general de la Mujer y la puesta en marcha del programa Punto Violeta para generar sitios de ayuda para este sector y lograr la declaratoria para que Huixquilucan sea un municipio libre de trata de personas desde 2019… HASTA LA PRÓXIMA.

POR: PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

EEZ