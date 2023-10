El momento de las organizaciones

Se han disputado cuatro semanas en la temporada 2023 de la NFL, y se puede visualizar la tendencia de cada equipo para el transcurso de la campaña. Hay sorpresas y, por el momento, hay algunos desencantos que no se esperaban. Lo que no ha decepcionado es la brillantez y lucidez en el emparrillado.

En las primeras fechas se han visto jugadas increíbles, corridas y recepciones magníficas, grandiosos TDs, y hasta el morbo en la vida personal de algunos deportistas.

En la Conferencia Americana, Bills, Chiefs, Ravens y Colts lideran su zona. Sin embargo, hay equipos como Dolphins, Chargers, Steelers y Texans, están al acecho. Kansas City es primero del Oeste (AFC), pero su rendimiento no ha sido como nos tiene acostumbrados, cayeron ante Lions, en la fecha inaugural, y en el más reciente contra Jets pudieron haberlo perdido, si no fuera porque el equipo de NY desaprovechó errores puntuales, pero que en el funcionamiento general fue mejor que la escuadra comandada por Andy Reid.

Josh Allen está comandando a Búfalo de manera excepcional, y son favoritos para llevarse el SB LVIII. Miami ya hizo historia al exhibir 70-20 a los Broncos, una organización no anotaba 70 puntos en un partido, desde 1966, cuando en ese entonces Redskins de Washington derrotó 72-41, a los Giants de NY. Por el otro lado, los Steelers no se han visto bien con récord de 2-2, y de perder 30-6 vs. Texans. Kenny Pickett tiene que empezar a no caer en tantos errores.

Los Bengals, sorpresivamente, tienen récord perdedor 1-3, y Joe Burrow simplemente no se encuentra. Es raro ver a un QB como él, con grandes cualidades, en un mal momento. Sin embargo, conociendo cómo se maneja la franquicia de Cincinnati, y lo más seguro es que salgan de este bache pronto.

En la Nacional, Eagles, 49ers, Lions y Buccaneers están que no creen en nadie. Philadelphia y San Francisco se pronosticaba que iban a encabezar su zona, pero lo de Detroit y Tampa está siendo fenomenal. Jared Goff y Baker Mayfield están siendo efectivos con ayuda de sus receptores.

Los Cowboys son segundos en el NFC Este, con 3-1, y jugando bien, pero sin ser sobresalientes. Sabemos que el equipo de Jerry Jones tiene buenas fases regulares, pero en playoffs les cuesta un mundo. El peor equipo son los Giants; Daniel Jones ha perdido su nivel de juego, lo interceptan y genera balones sueltos. La noticia es que lo habían renovado por cuatro años y 160 mdd. Se metieron el pie solos, literalmente.

Justin Herbert, Josh Allen, Christian McCaffrey, Justin Jefferson y Keenan Allen están rompiendo la liga y, también el Fantasy de la NFL. Estos jugadores son una auténtica locura. Además, ha habido tanto de qué hablar que hasta la relación del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, con la cantante Taylor Swift es tendencia. La fiebre ha llegado a tanto, que hasta en la tienda oficial del equipo, venden el jersey de Swift, con el número 87, de Kelce. Pero eso es así, es todo lo que conlleva la NFL. Es un entretenimiento impresionante sumado a una calidad de producto brutal. Los aficionados y jugadores sueñan con llegar el 11 de febrero, a Las Vegas, Nevada.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

