Renovación absoluta

El Rebaño Sagrado atraviesa una crisis deportiva manifiesta, tras haber llegado a la final del torneo anterior, donde fue victimado por Tigres en su propio feudo. Tras ese episodio, el tema anímico quizá ha sido el mayor enemigo de una escuadra que con las metodologías europeas de Veljko Paunovic y los suyos, se habían devorado la liga en apenas seis meses. Un cuerpo técnico, sin duda, comprometido con el proyecto y una directiva que hizo jugar muy bien a mexicanos de nivel promedio, y no lo afirmo yo, los números son contundentes de algunos años para acá para hacer tal aseveración.

A estos jóvenes ansiosos de triunfos se les unían los dos más talentosos del plantel, que por sí mismos eran capaces de cargarse el equipo a las espaldas.



Alexis Vega, del cual todos conocemos sus cualidades con la pelota en los pies, siendo decisivo en el terreno de goles y asistencias. La afición, con justa razón, lo había arropado, porque era el mejor de Guadalajara, y Víctor Guzmán, que llegó recién desempacado de La Bella Airosa con un título a sus espaldas, y para mí, siendo el mejor mexicano de toda la Liga MX.



Aunque Chivas alcanzó la antesala por el título, siempre lo sostuve en los espacios, donde he tenido la oportunidad de colaborar. Si estos dos desaparecen, Guadalajara lo hace. Esto ya había ocurrido algunos torneos atrás, donde, incluso, se habían quedado fuera de las Liguillas, siendo el repechaje su destino final y dando pena en esos cotejos de eliminación. Sobre Vega recaía la responsabilidad ofensiva y participaba en casi todas las anotaciones. El certamen pasado no fue tan bueno para el ex jugador del Toluca, pero emergió como el mejor de todo el circuito, el ya citado Guzmán. Inexplicablemente, el bajón de nivel para él ha sido notorio, tanto así que ha jugado apenas en ocho compromisos, y ha tenido una asistencia.

En contraposición, hace seis meses en 22 choques disputados horadó la meta nueve veces y puso cinco asistencias para sus compañeros. Una bestialidad de dividendos que increíblemente no le significaron vestir los colores de la Selección Nacional. Hace unos días, Antonio El Pollo Briseño le decía a la parcialidad tapatía que apoyaran a Alexis, y que se abstuvieran de abucheos. Lo que son las cosas, poco antes de escribir esta entrega, lo separan indefinidamente del plantel por indisciplina. Se está cayendo a pedazos una de las instituciones más prestigiosas de nuestro balompié. La legión europea que los dirige tendrá que solventar estos momentos convulsos y empezar a dejar atrás a Vega y Víctor, para concentrarse mucho más en el erradicar su dependencia a ellos y fortalecer su aspecto colectivo.

A seguir dándole oportunidad a gente de las básicas y en los mercados subsecuentes, buscar a los mejores mexicanos disponibles para que salgan del bache.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

EEZ