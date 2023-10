X, Musk y la lucha por el spam

Elon Musk, el visionario empresario y fundador de Tesla y SpaceX, ha vuelto a sorprender al mundo con sus planes para revolucionar la antigua Twitter, ahora X. En una reciente declaración, Musk confirmó sus intenciones de convertir la plataforma de microblogging en un complejo entramado de suscripciones con varios tramos en función de intereses del usuario, además de implementar un pequeño pago para combatir el spam y la manipulación.

La propuesta consiste en lanzar dos nuevos tramos de suscripción en X. El primero sería un nivel por debajo de la suscripción actual de X Premium, con todas las prestaciones, pero con inclusión de anuncios. El segundo sería más caro, pero libre de publicidad. Esta estrategia permitiría a los usuarios elegir entre una experiencia gratuita con anuncios o una premium sin interrupciones.

Pero, la novedad más llamativa es el pago que Musk planea implementar como demostración de que el usuario no es una cuenta automatizada o un bot. Según el empresario, este pago simbólico de un dólar al año permitiría a los usuarios llevar a cabo todas las acciones habituales en la plataforma, como publicar contenido, dar me gusta, responder, marcar o citar publicaciones. Los usuarios que no realicen este pago tendrían una cuenta de lectura, limitada a ver publicaciones y seguir cuentas.

La idea detrás de esta medida es reducir el spam y la manipulación en la plataforma, problemas que han afectado a Twitter en el pasado. Musk busca garantizar que los usuarios sean personas reales y no bots o cuentas automatizadas que buscan difundir información falsa o generar caos en la red social.

Sin embargo, esta propuesta plantea varias interrogantes. ¿Realmente será efectiva para combatir el spam y la manipulación? ¿Será necesario implementar otras iniciativas adicionales? Además, ¿valdrá la pena la posible fuga de usuarios que ocurriría si se implanta un pago, por pequeño que sea, que proporcione acceso a más funciones en la plataforma?

Algunos críticos argumentan que Twitter ya no es centro del debate público y que muchas celebridades y empresas han abandonado la plataforma, dejándola en manos de periodistas y políticos que a menudo se enzarzan en discusiones degradantes. Además, se plantea la preocupación de la esta medida pueda limitar la libertad de expresión al restringir acceso a ciertas funciones a sólo quienes realicen el pago.

El futuro de X, antes Twitter, está en manos de Musk y su visión audaz. El tiempo dirá si la propuesta de suscripciones y pagos logrará transformar la plataforma en un espacio más seguro y libre de spam, o si generará controversia y posible pérdida de usuarios. Lo que es seguro es que Musk continúa desafiando los límites y buscando nuevas formas de innovar en el mundo de las redes sociales.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI

EEZ