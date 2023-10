Dust in the Wind

Siemens Energy, uno de los gigantes globales de la energía eólica, admitió en agosto pasado que debe reparar y sustituir turbinas defectuosas en dos modelos recientes: 4.X y 5.X. Otras empresas eólicas han enfrentado problemas financieros en el último año.

El 24 de octubre, la Comisión Europea anunció un plan de ayuda a este sector para contrarrestar las pérdidas que enfrentan empresas importantes como Vestas, Nordex Acciona y Siemens Energy.

El proyecto incluye duplicar las ayudas hasta 1,400 millones de euros. El principal objetivo es hacer frente a la competencia de los fabricantes chinos.

Dos días después, Siemens Energy solicitó un rescate al gobierno alemán debido a las pérdidas millonarias de su filial española, Siemens Gamesa. Como consecuencia, sus acciones colapsaron en la bolsa de Fráncfort, con una caída de 35 por ciento en la jornada del jueves.

El gobierno de Alemania tiene que apostar todo por la energía eólica, pues la solar se ha ido casi en su totalidad a China y la nuclear fue suspendida. Se avecinan decisiones difíciles sobre el futuro de la energía europea.

Algunas de las preguntas más importantes no tienen una respuesta clara. ¿Por qué hay problemas de calidad en las turbinas eólicas? ¿Incapacidad en investigación, diseño o desarrollo tecnológico? ¿Corrupción? No deben descartarse, sin embargo, no existen indicios de ello.

Hay dos elefantes en la habitación que nadie quiere ver: el proceso inflacionario global que ha llevado a un incremento constante de costos de producción de la energía renovable en el último año (después de décadas de caída de costos).

Un elefante aún mayor: la inflación se debe esencialmente a un incremento del precio de los combustibles fósiles, los cuales siguen siendo esenciales para la fabricación de tecnologías de energía renovable y electromovilidad.

En palabras de Antonio Turiel: "La industria eólica se ha hecho el cuento de la lechera: se han proyectado unos beneficios, se ha pensado que era muy fácil pasar a aerogeneradores cada vez más grandes, con más consumo de material. Y no era fácil".

Se está intentando realizar una transición energética acelerada y ello puede provocar múltiples problemas.

El cambio climático se acelera, pero quizás haya un incentivo igual de importante para apresurar la transición: la demanda de petróleo no ha dejado de crecer (a pesar de las optimistas previsiones de peak demand) y el precio se incrementa. No obstante, las tensiones geopolíticas complican aún más la situación actual en el mundo.

Pero la transición energética requiere inteligencia y prudencia, además de compromiso político, inversiones masivas y entusiasmo.

Escalar la generación renovable es mucho más complicado que lo que los optimistas piensan. La transición será más lenta y más complicada de lo que nos han contado.

POR: JUAN ARELLANES

PROFESOR DE GEOPOLÍTICA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES Y COORDINADOR DEL CENTRO DE ENERGÍA EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Twitter: @JuanArellanes5

EEZ