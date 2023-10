Revive batalla Senado vs Suprema Corte

Sube la tensión entre la Suprema Corte de Justicia y el Senado por la influencia que AMLO ejerce sobre los congresistas. Frente a la orden del Presidente de la República de congelar los nombramientos de los comisionados faltantes del INAI, los ministros pusieron un ultimátum a senadores para que cumplan su obligación constitucional. ¿Cómo respondieron los legisladores? Además de ofenderse a pesar de incumplir la ley, los grupos de Morena, PT y PVEM van a tirar las dos ternas enviadas por los ministros para nombrar a dos magistrados del Tribunal Electoral que van a quedar vacantes a partir del 1 de noviembre para enfrentar el proceso electoral de 2024.

El presidente López Obrador aviva la batalla con los representantes del Poder Judicial tras su fallido intento de tomar el control y olvidarse de la autonomía como lo hace con el Poder Legislativo. Por eso no van a pasar los dos nombramientos de entre una lista de seis candidatos, tres mujeres y tres hombres, que llegaron recién al Senado.

Estos finalistas salieron de entre 60 perfiles, pero son rechazados por el partido en el poder debido a que algunos de ellos, como el aspirante Rubén Lara, son vistos como cercanos al ministro Luis María Aguilar. Otros también son relacionados con ministros opuestos a AMLO. En el nuevo pleito que enfrenta la 4T con los representantes de la Suprema tal parece que repetirán la misma estrategia que con el INAI: mantener vacías las sillas para debilitar a los organismos impartidores de justicia.

No le gustó al presidente de la Jucopo del Senado, Eduardo Ramírez el ultimátum que les fijó la Suprema Corte para que antes del 15 de diciembre hagan los nombramientos en el INAI. Advirtió que lo harán de acuerdo a sus propios tiempos a pesar de que desde abril debieron hacer los relevos, ya son tres los que faltan. No, señores legisladores, los ofendidos no deben ser ustedes sino los mexicanos por violar la Constitución.

El crimen organizado tomó el control de los conciertos musicales programados por grupos urbanos y de regional mexicana al decidir quiénes pueden tocar y quiénes no. El CJNG amenazó al cantante Peso Pluma para que cancelara seis conciertos en diferentes ciudades y estados del país, incluyendo Tijuana, donde a menos de una semana volvió a impedir bajo amenazas de muerte la suspensión de nuevos eventos, ahora con el grupo Fuerza Regida. No hay todavía un posicionamiento de las autoridades de justicia del país.

UPPERCUT: Los partidos políticos, incluyendo el PRI que fue el que la postuló como alcaldesa de Cuauhtémoc, dejó fuera de la jugada política a Sandra Cuevas por lo que no podrá participar en la disputa interna por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Irá a hablar con el Ángel de la Independencia para buscar su plan a seguir?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

