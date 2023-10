¿Qué es la pobreza?

Se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el pasado 17 de octubre, el día, propuesto por Naciones Unidas, es ocasión no solo para hablar sobre los altos índices que existen en muchos países, incluso en aquellos considerados como desarrollados, sino para hablar de sus consecuencias para la vida de todos y, más importante aún, sobre cómo el problema nos atañe a todos aunque no vivamos en las condiciones referidas.

¿De qué sirven estos “días internacionales”? Los días internacionales sirven para poner en la vitrina un problema o cuestión, hacerlo visible, es el foro ideal para poner sobre la mesa y hacer accesible información para toda la población y hacer un llamado a tomar acción para que cada quien desde su trinchera pueda contribuir o incluso exigir de manera más informada a los gobernantes y ¿por qué no?, ejercer un voto más consciente.

Para los gobiernos, los días internacionales ponen el reflector en su accionar, es la oportunidad para la rendición de cuentas y mostrar lo que han hecho al respecto de cierta problemática. O bien, también la oportunidad para que la sociedad civil señale lo que no se ha hecho.

Gracias al trabajo de información y sensibilización de Naciones Unidas, sabemos que el problema no solo se trata de recursos económicos, sino que existen diferentes factores transversales que forman parte de la pobreza, por ejemplo, este año el enfoque fue “Trabajo decente y protección social para poner en marcha la dignidad”, entendiendo que la pobreza no se trata de no tener un empleo sino que algunas personas pueden tener uno que represente extenuantes jornadas, sin las condiciones de seguridad necesarias y sin respeto a derechos humanos.

¿Cómo lo ha hecho México? Revisemos algunos datos. Los estados del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero registran cifras de población en situación de pobreza por arriba del 55% y arriba del 20% para población en pobreza extrema y todos los estados registran al menos un 10% de población en situación de pobreza, encontrando los porcentajes menores en los estados del norte.

Si bien algunos indicadores generales como población en situación de pobreza, pobreza extrema y población vulnerable por ingresos han registrado reducciones gracias a diversos programas sociales, también otros se han estancado o se han puesto peor que antes. Y es aquí donde cobra importancia la visión que nos regalan estos días ¿por qué algunos rubros avanzan y otros no?

Justo por lo que revisamos en párrafos anteriores, Naciones Unidas ha descifrado muy bien que la pobreza no solo es sinónimo de falta de ingresos sino de todas las condiciones que rodean a esta esfera como educación, salud, derechos humanos y condiciones laborales dignas.

Esto también resulta de provecho para los países, pues los invita a trabajar en diversos asuntos para atacar de manera transversal un mismo problema, incita a la creatividad y propone alternativas de solución variadas.

POR AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ