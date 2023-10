Otra vez el silencio de Olga Sánchez Cordero

Ya se promovió el primer juicio de amparo para apoyar en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se trata del exministro José Ramón Cossío, quien elaboró el expediente junto con sus antiguos colaboradores.

Cossío se dijo preocupado por la situación violenta desde el gobierno en contra de los trabajadores que integran el Poder Judicial al ser apagadas sus protestas con el uso de la fuerza policial. Sin embargo, confía que con razonamiento jurídico se puede dar un revés a la decisión de los legisladores federales, quienes una vez más volvieron a actuar por instrucciones de López Obrador en venganza a las acciones constitucionales emitidas y que fueron desfavorables para este gobierno.

Para la movilización de este domingo que harán los trabajadores del Poder Judicial en defensa de sus derechos laborales, Cossío no va a participar para no distraer la atención de los legítimos reclamos.

La otra cara de la moneda. Una vez más Olga Sánchez Cordero se convertirá en la villa del sector y del gremio. Su brillante paso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a eclipsarse en su plan de mantenerse activa en la vida política nacional, donde sigue acumulando acciones para hundirse con sus convicciones.

Después de su paso como la primera secretaria de Gobernación, a la que el presidente AMLO le quitó el poder de operación de la política interior para dárselo al abogado de la Presidencia de la República, la ministra pasa con más pena que gloria en su incursión también como legisladora donde ha guardado silencio frente a los atropellos presidenciales como el intento de violación constitucional para extender dos años más el mandato de Arturo Zaldívar al frente del máximo órgano de justicia del país. A pesar de la evidencia calló y se agachó ante el poder político.

Pero ahora guarda silencio y decide pasar a la historia como la exministra que siendo senadora dejó pasar la defensa de los fideicomisos que conoce muy bien y aunque sabe que no necesariamente son recursos para los ministros le dio la espalda a su gremio para quedar bien con su jefe máximo López Obrador.

***

Como se adelantó desde julio en este espacio, Lucy Meza iba a terminar negociando con la oposición su candidatura al gobierno de Morelos y no porque no sea popular sino porque hay cosas que no se perdonan desde muy arriba. Además de su relación política con el exgobernador Graco Ramírez y con el fiscal Ulises Carmona, fue descubierta abriendo guerra sucia contra las figuras sagradas de Morena para que no le hicieran sombra en su camino a la candidatura. Meza quedó sin ningún margen de negociación en el partido oficial y tendrá que escoger entre el PAN (Frente opositor) y Movimiento Ciudadano.

