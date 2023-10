Alcances de Hamas

El pasado 7 de octubre el mundo vivió un terrible acontecimiento, el grupo Hamas realizó un ataque terrorista contra el Estado de Israel. Esto ha tenido diferentes implicaciones y reacciones de los países en el sistema internacional. En el caso de Corea del Sur, el ministro de defensa Shin Won-sik dijo que para poder mantener la seguridad de sus ciudadanos tiene que suspender un acuerdo militar con Corea del Norte. Lo anterior para poder reanudar la vigilancia sobre su vecino del norte.

El ministro de defensa surcoreano está buscando aprovechar la coyuntura para poder implementar una vigilancia aérea más estricta, hacia Corea del Norte. Aunado a esto Pionyang ha realizado varios cambios que ponen nerviosos a sus vecinos. Por ejemplo, hace dos semanas el gobierno manifestó la importancia de que Corea del Norte sea un Estado de armas nucleares. Aunque el cambio en la constitución se realizó hace un año, el que se le dé prioridad en el discurso de las últimas semanas hace que pensemos si se pueden presentar más cambios.

El discurso anterior y los eventos actuales del mundo nos lleva a preguntarnos si el gobierno norcoreano aprovechará la situación para regresar a realizar pruebas nucleares. Cabe recordar que cuando se encontró el presidente Donald Trump en el gobierno norteamericano existió un acercamiento entre él y el líder norcoreano Kim Jong, una diferencia del distanciamiento que claramente tenemos en este momento entre ambos gobiernos.

Aunado a esto las tensiones en la zona se han incrementado por el acercamiento entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. En agosto de este año los tres mandatarios Joe Biden, Fumio Kishida y Yoon Suk -yeol sostuvieron una reunión en Campo David, justo para fortalecer la alianza militar. Uno de los principales resultados fue el que se acordó que una amenaza para una de las partes sería considerada una amenaza para los otros dos. Lo relevante es que antes de participar en un conflicto armado, tendrían que tener una discusión sobre cómo se debería de manejar la reacción y cómo se debería de mantener la seguridad de sus integrantes.

La reacción de Kim Jong fue denominar esta alianza de seguridad como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) de Asia. El discurso del mandatario es que esta alianza es la raíz de conflictos. A pesar de lo que afirma el mandatario norcoreano cabe recalcar que esta alianza militar no tiene las mismas características que la OTAN y que sus miembros no se encuentran obligados a entrar a un conflicto si hay un ataque.



El ataque de Hamas, puede crear una oportunidad para que el Estado de Corea del Norte inicie una escalada violenta en la península coreana. Este miedo es el eco de algunos surcoreanos, que surge la visita de Kim Jong a Rusia. Esperemos que a pesar de las tensiones no haya violencia en la región.

POR DRA. DIRCEA ARROYO BUGANZA

COORDINADORA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES

DIRCHAN@TWITTER

