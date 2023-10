Los partidos contra Ghana y Alemania, en esta fecha FIFA, podrían tener una gran relevancia en el futuro de la Selección Mexicana y de Jaime Lozano. Para muchos podrían ser solamente un par de partidos de preparación, en los que de perder no pasaría absolutamente nada, justificando un resultado adverso con el discurso de que está en un proceso.

Pero hay que sentarnos en la realidad, por más complicado que esto sea. Si Jaime Lozano no vence a Ghana, y si tiene un mal resultado contra Alemania, por supuesto que hay que comenzar a cuestionar su capacidad y alcances, como entrenador de la Selección.

Dejemos de apapachar a estos personajes solamente porque son mexicanos, porque están empezando el proceso. Porque en este caso, ni una ni otra. No se trata de nacionalidad, se trata de capacidad, y de la manera en que este hombre, tan protegido por muchos, demuestra la manera en que planteará y enfrentará los partidos importantes.

Estos dos no son cualquier tipo de amistosos, no son un partido molero cualquiera, y eso debe entenderlo Lozano, y hacer que sus jugadores lo entiendan. Porque a partir de este tipo de juegos, es que se tiene que medir los alcances que puede tener el equipo del Jimmy. Si no se le comienza a exigir desde estos instantes, entonces no se podrá hacer cuando venga lo realmente importante, como la Copa América.

O ya en la Copa América, qué dirán aquellos que prefieren sobarle la espalda, por ahora, y no pensar en una mayor exigencia en estos amistosos. La Selección Mexicana, su técnico y sus jugadores tienen que comenzar a acostumbrarse a ganar estos juegos, y todos los que se les presenten, porque si no, después nos encontramos con que hay un partido como el que jugaron contra Qatar, en la Copa Oro, y ahí es en donde vienen los momentos complicados.

Pudiera parecer muy extremo o muy pronto, pero Jaime Lozano está en riesgo para estos partidos que tendrá ante Ghana, en Charlotte, y ante Alemania, en Filadelfia. Está en riesgo de perderlo todo, desde la credibilidad que ha ganado con los futbolistas, y con el medio en general, hasta el trabajo, porque es en estos casos cuando, insisto, se mide el alcance de estos personajes que, si no están preparados, se nota.

Muchas veces se ha estado jode y jode, con que la Selección Mexicana debería tener partidos contra rivales de mayor jerarquía. Hoy vienen dos buenos rivales, y cuando se habla de exigirle al técnico y a los jugadores, no salen con el discurso de que está en un proceso… ¿Pues cuánto dura el maldito proceso?, porque ese discurso lo pueden arrastrar hasta el Mundial 2026, y entonces no se volverá a hacer nada interesante.

Aquí no se trata de pedir que cesen a uno u otro solamente por pedirlo, se trata de comenzar a ser exigentes a partir de lo que nos han dicho que se tiene, y se puede lograr. Porque si ya nos dijeron que se debe estar entre los primeros cuatro lugares de la siguiente Copa América, entonces claro que se debe pensar en que, desde este tipo de amistosos, se va a cimentar ese objetivo, y que al final no sea producto de la casualidad o la chiripa. Entendamos, llegar a esos lugares y metas debe tener bases sólidas que, en este caso, vienen de todos los partidos que se jueguen, ya sea contra Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos o Alemania. Que deje el futbol mexicano de ser el rey de una zona miserable, y que se prepare para ir más allá.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ