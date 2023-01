Perspectiva global para el año 2023

Entre los temas a observar este año se tienen los siguientes:

1.- La economía global se desacelerará y podrá entrar en recesión. Los incrementos en las tasas de interés alrededor del mundo para combatir la inflación resultado de la guerra en Ucrania deberán provocar una desaceleración y posiblemente una caída en el producto mundial.

2.- El conflicto en Ucrania se prolongará. Los líderes de China y Rusia reforzaron recientemente por videoconferencia su alianza económico-militar. China no aceptará una derrota de su aliado frente a Occidente. Ucrania no negociará cediendo territorios a Rusia. Putin está presionado por su ala radical para no claudicar en su guerra genocida. Para Ucrania ha sido fundamental su espíritu de lucha y el apoyo de Estados Unidos. La crisis migratoria se acrecentará y Rusia se volverá cada vez más dependiente de China.

3.- La lucha de EU con China por la hegemonía global se intensificará. Xi Jinping ha advertido que su país será la principal potencia global en algunos años y que se apropiará de Taiwán por la fuerza caso requerido, lo que tiene a EU y aliados en alerta máxima. Retomar el diálogo entre las superpotencias en la pasada reunión del G7 en Indonesia fue un acierto para intentar evitar una conflagración y fortalecer el combate contra el cambio climático que amenazan a la humanidad.

4.- La crisis económica en China se profundizará por la necesaria transición de su política de cero-Covid hacia una normalización como en el resto del mundo. Sus contagios aumentarán, habrá muchos fallecimientos y podrán surgir nuevas variantes de Covid. El problema ha sido su falta de inmunización. Las consecuencias sobre la economía global podrán ser severas.

5.- El desacoplamiento de Occidente con China y Rusia deberá acentuarse. Los conflictos en Ucrania y Taiwán demuestran el riesgo de depender del suministro de países con los que se tienen graves diferencias geoestratégicas. La globalización ha tenido como límite el surgimiento de conflictos geopolíticos.

6.- Corea del Norte continuará amenazando a sus vecinos y a EU con armas nucleares. Es un país comunista rebelde dependiente de China que vive en la miseria. Corea del Sur y Japón dependen del paraguas nuclear estadounidense y se rearman aceleradamente para hacer frente a la amenaza china y norcoreana. Ambos podrían desarrollar sus propias armas nucleares para tener mayor poder disuasivo y no depender de EU.

7.- Brasil retomará su protagonismo global. Lula da Silva, siendo congruente con su victoria democrática frente a Bolsonaro, denunciará a las dictaduras regionales. En el grupo BRICS convivirá con Rusia, China e India, donde los dos últimos no han condenado la invasión rusa en Ucrania, como el Brasil de Bolsonaro. Lula deberá claramente reprobar la invasión rusa en Ucrania, complicando su relación en BRICS.

Por Gerardo Traslosheros

UDLAP Jenkins Graduate School, PECC México y Comexi

@GTraslosheros

MAAZ