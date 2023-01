“La Cumbre de la captura”

Hace unos días Culiacán y todo el estado de Sinaloa se volvió a convertir en una zona de riesgo por la captura de Ovidio "N" quién tuvo la posibilidad de vivir tranquilamente en Jesús María, sindicatura de Culiacán, hasta que se encontró con el Ejército Mexicano que en esta ocasión no perdió la batalla.

No sabemos si es casualidad que haya sido unos días antes de la Cumbre de América del Norte en la que están presentes en la Ciudad de México los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero sin duda, la detención vino a dar algo de oxígeno al gobierno obradorista en lo que se refiere al combate al crimen organizado, pues una vez iniciada la reunión, nos dimos cuenta que uno de los temas principales para Estados Unidos era la migración y la producción y tráfico de fentanilo a su país.

De no ser por esa detención, el gobierno de México hubiera quedado acorralado por Estados Unidos, sin posibilidad de negociar o fijar postura firme en el tema y por otro lado un tema también importante para Canadá son las energías limpias y el cambio climático, que es otro tema complicado para el país por todo lo referente a la política energética impulsada por el Gobierno Federal y que hoy ha provocado la inconformidad por parte de Estados Unidos y Canadá derivado del incumplimiento a lo firmado en el T-MEC.

Lamentablemente México desaprovechó la Cumbre y volvió a caer en un mensaje de campaña y hablar de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya, Sembrando Vida y Dos Bocas, pero no hay datos de crecimiento y desarrollo económico, de reducción en índices de inseguridad o de reducción de personas viviendo en condiciones de pobreza, porque lamentablemente no se puede hablar de eso frente a 2 mandatarios que tienen muy claro el contexto que hoy vive México y hablar frente a ellos no es igual a hablar en una mañanera.

Ciertamente la detención de Ovidio Guzmán es un logro para la administración de Andrés Manuel López Obrador, que seguramente vendió muy bien en las reuniones con el Presidente Biden, pero sobre todo fue un logro para el Ejército Mexicano que pareciera se cansó de los abrazos propuestos por el Presidente.

Veremos qué cambio existe después de esta Cumbre de América del Norte, ¿Seguirán las detenciones de miembros del crimen organizado? ¿Cambiará la política energética? ¿México seguirá con una política migratoria a modo y cediendo frente a las decisiones de Estados Unidos?

Está Cumbre tal vez deja más preguntas que respuestas y lamentablemente las responderemos con los resultados que tenga el país en los próximos meses, y muchos de ellos, hasta hoy, no han sido positivos para México.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ.

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

@ALFREDOCEJAR

