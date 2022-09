Morenistas en Edomex no comparten ideales

No mentir, no robar y no traicionar, que son tres de los postulados con los que, se dice, comulga la 4T y con los que se ha insistido se busca enaltecer al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), parece no aplican en el Estado de México o al menos no en todo el territorio, ya que hay municipios donde la opacidad de sus gobernantes choca con los ideales de Morena solapando actos de corrupción de funcionarios en perjuicio de la gente.

Armando García Méndez, alcalde de Valle de Chalco Solidaridad, quien asumió el cargo el 6 de noviembre de 2019 tras el asesinato de Francisco Tenorio Contreras y que logró relegirse para el periodo 2022-2024, estuvo acusado de fraude genérico en la Ciudad de México, donde se le giró una orden de aprehensión que lo obligó a esconderse y dejar el cargo unos días; hoy, tiene al municipio en el más completo abandono, sumido en la corrupción y con los niveles más altos en materia de inseguridad jamás registrados.

Con ascendencia en el municipio de Tultitlán, García Méndez, propietario de importantes extensiones de tierra y donde su cacicazgo ha dado mucho de qué hablar, continúa acumulando riqueza de manera indiscriminada con el saqueo a las arcas municipales con la colusión de grupos morenistas, quienes se han visto beneficiados.

Lo mismo pasa en Tultitlán, con la morenista Elena García, quien vive su segundo periodo al frente de la administración municipal y que al igual que en Valle de Chalco Solidaridad el robo de autopartes, el narcomenudeo, los feminicidios y el secuestro se ha recrudecido durante su gestión, sin dejar de lado que la corrupción ha permeado todas las áreas de su administración, como el Organismo del Agua, identificado como la caja chica de la alcaldesa, pero esa es otra historia. AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: En contraste, Huixquilucan nuevamente fue calificado como el mejor municipio del Estado de México y ahora dentro de los dos mejores del país. Y es que la empresa Demoscopia Digital colocó a la panista Romina Contreras en el segundo lugar a nivel nacional en el Ranking de Aprobación de Alcaldes, correspondiente al mes de agosto de 2022, al obtener una aprobación ciudadana de 69.8 por ciento, la segunda más alta entre 199 ediles de todo el país y a sólo 0.3 puntos del primer lugar.

LA DE HOY: Este domingo y luego de no lograr hacerse de la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, el senador de la República, Higinio Martínez Miranda, se anotó un importante triunfo con la unción de sus afines, la también senadora Martha Guerrero y del diputado local, Nazario Gutiérrez, como presidenta y secretario general de Morena en el Estado de México al haber alcanzado durante el Congreso Estatal de ese partido 217 y 153 votos, respectivamente. HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

PAL