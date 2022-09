Alito, listo para conducir los trabajos de Morena

múltiples escándalos de corrupción en los que estuvo involucrado.

Julieta Ramírez, a quien Morena encargó la comisión en lo que el pleno tomaba alguna decisión sobre la presidencia de ese órgano legislativo, se molestó con su grupo cuando internamente le notificaron que tenía que hacerse a un lado para dejar pasar otra vez a Moreno, pero tuvo que ceder a las órdenes de su coordinador parlamentario.

Sin embargo, los acuerdos a los que el priista llegó para resucitar el PRIMOR, a cambio de impunidad para no terminar en la cárcel, contemplaron: presentar la propuesta para ampliar la presencia del Ejército en las calles, devolverle la presidencia de la comisión desde donde representará los intereses de la 4T, así como mantener un perfil bajo como líder opositor en contra de las acciones de gobierno y del Presidente.

No hubo críticas por parte de Alito en contra del regaño al que fue sometido Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, después de que Morena, como se adelantó ayer en este espacio, buscó primero deponer al panista del máximo cargo por haber declarado la intromisión del presidente López Obrador en la vida parlamentaria al anunciar una consulta popular sobre extender la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 mientras se discute el proyecto en el Congreso.

Esta es parte de una entrevista que le hicieron ayer a Alito después de ser elogiado por los diputados de Morena al destacar su liderazgo al frente de la Comisión de Gobernación:

—¿Hay necesidad de tanta rudeza en contra del presidente de la Cámara de Diputados por este mensaje que emitió?

—Lo que señalo es que hay que tener el compromiso siempre por la importancia que tiene de tener comunicación, diálogo, respeto, primero la división entre los tres Poderes de la Unión, el respeto al Poder Legislativo, pero siempre tener la responsabilidad clara de que las opiniones que uno emite deben de estar inherentes al cargo que uno representa.

—Hasta hace poco usted era impresentable para Morena al frente de la Comisión de Gobernación ¿Qué hizo para convencerlos, y hasta que le tiren flores?— preguntaron a Moreno.

—Yo respeto, no comparto los señalamientos que hacen ni ellos, ni ninguna persona que dañe no sólo la integridad o la imagen, se respeta, pero no se comparte.

—¿Ya lo perdonaron?

—No, no. A mí nadie me perdona.

Alejandro Moreno queda así listo para conducir desde la presidencia de la Comisión de Gobernación sesiones y proyectos que sean de interés de Morena.

•••

Uppercut: Sergio Gutiérrez se fue por la libre al presentar quejas ante el TEPJF y la SCJN, sin consensuar con la Jucopo, como se pidió a Santiago Creel, y fue protegido por el coordinador de Morena sin que nadie pudiese decir nada.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR