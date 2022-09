Nada que temer: Galindo Ceballos

Enrique Galindo Ceballos sabe que el caso Ayotzinapa lo persigue, a pesar de que el próximo 26 de septiembre se cumplirán ocho años de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos. El ahora alcalde de San Luis Potosí declaró que no tiene “nada que temer” acerca de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno federal, por lo que, todo lo que se diga en torno a su probable participación como comisionado de la Policía Federal en esas fechas, no le merecen ningún comentario. Medios locales reportan que Galindo Ceballos aseguró que su historia en la PF es “un asunto muy ventilado y muy visto”, por lo que se siente tranquilo. En ese espacio se dijo ayer que ha sido uno de los informantes de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, para armar la propia verdad histórica del gobierno de la 4T, a pesar de que los padres de familia de los 43 exigieron que el ex comisionado de la Policía Federal fuera investigado.

•••

LA TIBIEZA DE ANA LILIA HERRERA

¿Tiene calidad moral para pedir el voto, una diputada federal que busca ser gobernadora, pero rehúye tomar postura sobre el tema más relevante de los últimos 20 años de la historia nacional? Durante la intensa discusión de ayer en la Cámara de Diputados, en la que se debatió la iniciativa de su compañera Yolanda de la Torre para ampliar en las calles el periodo de las Fuerzas Armadas de cinco a nueve años, la priista Ana Lilia Herrera no quiso arriesgar una posible candidatura por el PRI al gobierno del Estado de México, ni poner en problemas su popularidad. Entre los mismos priistas, obligados a votar a favor de la iniciativa de De la Torre aún en contra de su voluntad, se criticó el posicionamiento de su compañera, por lo que coincidieron que, lejos de salvar su honra, pasará a la historia por su tibieza al no tomar postura en darle facultades al Ejército para que mantenga los patrullajes en la calle o, dicen otros, se militarice el país, con riesgo en los derechos humanos de los mexicanos. Ya veremos cómo usan ese papel de Herrera los de la otra ala priista en la entidad mexiquense.

•••

UPPERCUT: Pocas veces en la Cámara de Diputados hemos sido testigos de una humillación pública de días y noches largas al estilo desparpajado de Alejandro Moreno, al menos no se recuerda un caso similar en los últimos 20 años. El líder nacional del PRI juega con quienes fueron sus aliados y, al mismo tiempo, hunde ante la opinión pública a los partidos del PRD y PAN. Moreno terminó por traicionar los compromisos de la agenda legislativa de la coalición Va por México y, aunque el priista está acusado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el fiscal de la entidad, panistas y perredistas se han puesto a bailar al ritmo que Moreno les ha marcado, con tal de tratar de sostener la alianza, aunque el turbio perfil del priista sea la viva contradicción de quienes dicen buscar un cambio por bien de México.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL