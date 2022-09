El optimismo de Hacienda

¿Está pecando de optimismo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al decir que en el Paquete Económico que en 2023 creceremos a 3 por ciento mientras todos los analistas encuestados por Banxico piensan que sólo lo haremos a 1.3 por ciento?, ¿Qué llevó a Hacienda a pensar que la inflación del año próximo entrará al rango propuesto por el banco central, mientras los analistas del mercado creen que en 2023 será de 4.66 por ciento?

Lo que dice el gobierno es que la economía mexicana va bien porque el mercado interno está respondiendo, nutrido por un mercado laboral vigoroso, los programas de infraestructura y el gasto social. Pero no todo mundo coincide.

El optimismo del gobierno podría recibir un balde de agua fría si en Estados Unidos se materializa una recesión o un estancamiento severo, derivado del choque inflacionario, que es persistente y que ha llevado al Banco de la Reserva Federal a mantener elevadas las tasas de interés.

La magnitud de los apoyos sociales del gobierno no son cosa menor. No lo eran desde el Paquete Económico de este año y no lo serán el siguiente.

Hacienda reveló que el monto total de los apoyos sociales alcanzará, en 2023, un billón 750 mil millones de pesos, 12.7 por ciento real de crecimiento cuando se compara con 2022.

¿Qué tanto resiste el gobierno de México un crecimiento tan fuerte en gasto social (pensión de adultos mayores, apoyos a niños y a madres trabajadoras, entre otros)? Todo dependerá de que logre mayores ingresos, algo que sí está ocurriendo de manera incremental en el componente de los impuestos.

Este año el SAT, de Raquel Buenrostro, terminará recaudando tres billones 944 mil millones de pesos; pero en 2023 esos ingresos llegarían hasta cuatro billones 620 mil millones de pesos, una cifra 11.6 por ciento mayor, que refleja la eficiencia tributaria del gobierno en un contexto carente de nuevos impuestos. Otro componente en el que descansa el gasto es el incremento en el precio del petróleo, aunque ese dinero se está esfumando en los subsidios a las gasolinas.

¿Qué puede salir mal en 2023 para el paquete económico inercial que presentó Ramírez de la O?

El mayor riesgo está en el factor externo. Si la inflación se mantiene arriba de 8 por ciento en los países desarrollados no habrá manera de que el estancamiento económico que ello podría implicar no contagie a México. Y si eso ocurre se cernirá de nueva cuenta la crónica maldición de crecer 2 por ciento a lo mucho, diluyendo velozmente el optimismo de Hacienda para el próximo año.

MERCADO LIBRE

La empresa de comercio digital, que dirige David Geisen, alcanzó las 150 mil Pymes vendiendo a través de su market-

place, 50 por ciento más que en el último trimestre de 2021. Esas se suman a otras 300 mil que han usado las soluciones de Mercado Pago. Va que vuela.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL