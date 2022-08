¿Tendrá futuro la relación de Belinda con Jared Leto?

JARED LETO ANDUVO CON SCARLETT JOHANSSON Y CAMERON DIAZ Y NO QUISO FORMALIZAR CON ELLAS, ¿TENDRÁ FUTURO SU RELACIÓN CON BELINDA?

Con la novedad de que el nuevo novio de Belinda, la mente creativa de Gucci, el cantante de la banda 30STM, Jared Leto, quien parece Jesucristo Superstar, mide 1 metro 80 y está como se lo receto el doctor, tiene acusaciones de abuso sexual a menores de edad.

Belinda, como dice la canción: Pero, ¿qué necesidad? Sales de Guatemala para ir a Guatepeor, es como tener el radar y la brújula locas.

A sus 50 años nunca se ha casado, no tiene hijos y eso que anduvo con Cameron Diaz y con Scarlett Johansson que son ligas mayores, y no quiso formalizar ni tener hijos con ellas.

¿Pensará Belinda que con ella se va a casar como quería hacerlo con Nodal?

Y con el pequeño detalle que Belinda tiene el récord que le regalaron un anillo de 3 millones de dólares SIN casarse, ¿Jared va a superarlo?

SI EL PRODUCTOR JOSÉ CABELLO QUERÍA SER BUEN SAMARITANO CON MÓNICA DOSSETTI, QUE ÉL LA MANTENGA Y LE CAMBIE EL PAÑAL PORQUE CON SU DENUNCIA NO LE HIZO NINGÚN BIEN A LA ACTRIZ

El productor José Cabello se metió de buen samaritano a poner cámaras en la casa de Mónica Dossetti pero no le cambió la vida para bien, él dice que quiso ayudar, porque su hermano que la mantiene y le cambia el pañal la maltrata, pero si realmente quiere resolverle el problema, ahora tiene la pelota en su cancha, ya logró que a José “N” le pongan orden de restricción para no acercarse a su hermana enferma y que a ella la manden en contra de su voluntad a un hospicio, pero no vemos que el cineasta la ayude ni le resuelva nada, más bien lo que parece es que él quiere vender su documental y el futuro de los hermanos ya no le concierne o así parece.

Cuando la ex actriz se fue deteriorando por la esclerosis múltiple, el hermano, José “N”, tan la quiere que la cuidaba como un bebé es su sustento, le aguanta el mal humor y le da de comer en la boca, todo eso también es frustrante y provoca desesperación y tal vez por eso la lastimó pero si ella ruega que la dejen vivir con su hermano, lo cual se lo impide un juez, entonces el cineasta que causó todo esto, debe resolverle la vida y cuidar a Mónica porque no vemos que él les haya arreglado la vida a los hermanos.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA QUIERE VOLVER CON MARIE CLAIRE PERO YA SABE QUE EL PRECIO ES EL ANILLO Y LA IGLESIA

José Manuel Figueroa, quiere volver de nuevo con Marie Claire Harp, es confuso porque en junio dijo que la iba a poner en su testamento y para julio terminaron, porque él nada más estira la mano y el árbol está lleno de manzanas, pero él insiste en volver con ella porque Marie Claire, de 29 años, es una barbie y sabe que el precio es un anillo e iglesia ¿Dejará que se le vaya esa muñeca espectacular?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ