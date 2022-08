El desastre del streaming

Una verdadera odisea es la que vive el aficionado en México. Obviamente mientras no recurra a la piratería, para ver la Liga MX en sus distintas plataformas.

Mikel Arriola, presidente del organismo, ha dicho varias veces y con razón que el internet se presenta como el futuro y es la mejor forma de cautivar a las nuevas generaciones; el detalle es la pobre ejecución de los conceptos y, con todo respeto para los infantes, desarrolladores de primaria que contratan para gestionar dichas aplicaciones. Comencemos por el modo de suscripción.

Fox Sports Premium. Con la sesión iniciada, no hay forma de suscribirse. Forzosamente se tiene que crear una nueva cuenta, por lo que si, por ejemplo, vence la suscripción con una existente vaya usted a saber cómo volver a renovarla. Claro, una manera sencilla de hacerlo es a través de su tienda de aplicaciones, pero dentro de sus plataformas pareciera que no quieren vender.

ESPN Plus. Una manera fácil y económica de hacerlo es suscribirse al nivel 6 de Mercado Libre. Cuesta 99 pesos al mes e incluye gratis, tanto la plataforma deportiva como Disney +. Opción interesante, porque la cuenta se liga automáticamente. Dentro de la plataforma es sencillo y cuesta 199 morlacos al mes y 250 en combo. También puede pagar extra si usted tiene contratado algún paquete con su proveedor de telefonía.

Vix Plus. La empresa de Televisa recién anunciada también presenta un modo fácil de suscripción tanto en teléfonos móviles como ordenadores. El detalle es que les falta muchas adecuaciones y la migración del antiguo servicio Blim a este ni siquiera se ha acabado de pulir. Se necesita hablar a quién sabe qué número para que te ayuden. Yo no lo he conseguido; 119 pesos cada 30 días habrás de pagar para ver partidos en exclusiva del torneo local. Sumando las tres aplicaciones hay qué desembolsar alrededor de 450.

Navegación. En Fox hay una cantidad importante de errores a la hora de reproducir contenido en vivo. Con la última actualización yo no he tenido inconvenientes, pero por mi experiencia en las siguientes se estropeará. Varias veces lo he experimentado. Le das al play, y lanza un mensaje de error.

Star Plus. De momento me va bien, pero no se me hace nada intuitiva la navegación, además no he encontrado alguna sección para ver eventos pasados. Si hay partidos simultáneos, olvídese. La de Vix simplemente tiene salud. Hay que esperar algunos meses para que esté bien.

En fin. Ojalá tarde o temprano la liga saque alguna app unificada como la de cualquier circuito civilizado del mundo en vez de tener tres más o menos hechas.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

CAR