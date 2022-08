Los narcos para organizadores de fiestas

Entre que los derechairos utilizan la violencia como propaganda y jalar agua para su molino. Que el buen Adán Augusto niega que “sean actos terroristas” y que ni les llamen así porque capaz que empiezan a meter la cuchara los gringos en nuestro país. O meterla más de lo que lo hacen.

Sin querer hacerle el caldo gordo a los malandros ni sobredimensionar su triste realidad, la verdad es que habría que analizar los trascendidos, las declaraciones y lo que nos dicta el sentido común para entender la situación con tantos balazos.

Si vamos paso a paso y en reversa, lo primero es caerle a Baja California. En donde dicen que todo el relajo se encendió porque el grupo de los “ERREs” le renunció al Cártel de Sinaloa y se fue a firmar exclusiva con los del Jalisco Nueva Generación. Eso le enchiló al Mayo Zambada y mandó a su grupo élite llamado los Flechas MZ. Que usted podrá elegir entre Flechas Mayo Zambada, Mazinger Z o Mazinger Zambada, etc.

Ahora bien, lo que declaró la Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, estuvo chido y no. Primero… el planteamiento está canijo, pareciera de algún grupo delincuencial, con ella al centro y a un costado un hombre vestido de militar y varios jóvenes también uniformados a la espalda. Parece de ésos que producen los del Cartel Jalisco. Y éso de pedirles que “les cobren cuentas a quienes no les pagan y no la población civil”, es un despropósito.

Ya que muchos que no pagan, son precisamente la población civil que está haciéndole frente al cobro de piso y a las extorsiones!!! Ahora bien, vámonos a la otra serie de balazos, bloqueos y autos incendiados. Y que en resumidas cuentas se supone que todo se Dio porque el ejército intentó atrapar al doble R o la tripa también conocido como el youtuber del Cártel Jalisco Nueva Generación adonde se iba a reunir con el “Apá”, llegado de Veracruz a jalarle las orejas porque andaban “perdiendo la plaza”.

Y que a la mera hora un mando medio del ejército dijo: “… ya es muy noche, mañana le seguimos”, por lo que después de tanto desmother, a la mera hora, se les pelaron. Y aquí viene otro de los meollos del asunto salud. A decir de la SEMAR el Mencho lleva un buen rato padeciendo de los riñones y el páncreas, por lo que algunas fuentes citaron que gastó entre 500,000 y 1000 millones de pesos para hacer varios hospitales en la sierra y que no lo agarraron desprevenido.

Para mí, que ya trae hasta el problema de la diálisis. Y como me lo andan zopiloteando… hay tres cabecillas que seguramente están levantando la mano para quedar como EL sucesor. Uno de ellos es el propio “Doble R”, “La Tripa” o “El Youtuber” que son la misma persona. Los otros son el “Sapo”, quien se dice está encargado del reclutamiento de los nuevos sicarios o de los mejores médicos para los hospitales del Mencho.

Y uno más es el “Jardinero”, quien entrena en los campos a los futuros sicarios, también siembra los muertitos y se deshace de los cuerpos. Dicen las malas lenguas, que fue el “Jardinero” quien verdaderamente acorraló y atrapó al marro (ex líder del Cártel huachicolero Santa Rosa de Lima) y que él mismo se lo entregó a las autoridades. O sea que no fue un trabajo de inteligencia como tanto se cacareó. Y aquí viene lo más sabroso, muchos pensaban ya, que Claudio X González tendría algún acuerdo con los criminales para que le siguieran armando este relajito a mi Cabecita de Algodón… pero según los que saben, todo este lío también obedece a que el ejército ha estado incautando mucha metanfetamina aquí en México.

La más reciente, la semana pasada, en un decomiso de casi 1.5 toneladas de metanfetaminas y 149 kilos de lo que aparentemente es fentanilo en polvo en un retén en Sonora. Ya de paso, los militares también hallaron 816,486 píldoras que aparentemente contenían fentanilo empacadas en 46 barriles dentro del mismo camión.

Dos “periodistas” habían señalado a AMLO por estar detrás de los narcobloqueos para “poder justificar la militarización de la Guardia Nacional”. Bueno pues… ese fin de semana fue el más tranquilo a nivel homicidios! Y ahora se sabe que los desmanes del norte los ordenó el “Neto” (de los Mexicles), para que no lo trasladaran a un Penal Federal. Y lo logró.

POR FERNANDA TAPIA

