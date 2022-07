Que no te den tu avión

Esta semana el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplió sus primeros 100 días de servicio. Y por ello guardaron ahí una cápsula del tiempo que contenía, por ejemplo: el primer boleto vendido, fotografías y grabaciones de la construcción, planos, algunos uniformes, el discurso de MI presidente Andrés Manuel López Obrador en la apertura, etc.

Como hay todo tipo de materiales, el contenido se conserva al alto vacío, y se piensa abrir hasta dentro de 50 años. Yo no creo llegar, ni aunque me guarden a mí también al alto vacío. Pero se me hizo recorrerlo. Con mi equipo, llegamos de forma rápida y expedita. No se cortó para nada la señal del GPS. Y aclaro, de antemano (porque nunca faltan los malpensados), que nadie me pagó un centavo por hacer ese reportaje, y les confieso que superó todas mis expectativas. ¡El lugar es simplemente hermoso, amplio, y aunque no lo crean, huele a nuevo! Como auto recién salido de la agencia. Hasta el mes de junio operaban 12 vuelos diarios y en septiembre se espera que lleguen a 64.

Mi guía de lujo fue su mero director, el general Pastor, quien tuvo para conmigo y mi equipo un trato muy cálido, amable, cercano, y ni se diga el elevado nivel de preparación y cultura que demostró en todo el recorrido.

La verdad es que el AIFA cuenta con toda la tecnología de punta. En los puntos de revisión, las maletas ya no pasan por rayos X, sino por máquinas que miden densidades, y así se detectan objetos o sustancias prohibidas. Ya no estarán adivinando si una silueta es un arma o un juguete erótico. Están a una semana de producir la energía que requiere toda la instalación de manera limpia, y así ya no depender de la CFE.

De vez en cuando se escuchan unos disparos de cañón de aire, que tienen la finalidad de alejar a la fauna terrestre y aérea del lugar para que no corran peligro ni aeronaves, ni aves, perros, armadillos, ¡y hasta correcaminos! Ya cuenta con cafeterías, restaurantes y las clásicas tiendas que se pueden encontrar en cualquier aeropuerto. Y aún hay muchísimo espacio comercial disponible.

Me gustó conocer el lugar y a todo su personal en esta etapa, porque funcionan y se siente como si fueran una gran familia. Ojalá puedan mantener toda esa cordialidad incluso cuando se vean rebasados por viajeros irritables.

Los baños son una verdadera joya. Y el lugar tiene espacio y planes para triplicar su tamaño en cuanto sea necesario, porque terreno… tienen más que el aeropuerto de Atlanta. Es un lugar muy disfrutable y tiene una plaza mexicana en la parte alta desde donde se ve la puesta de sol y cómo se enciende su hermosa torre de control.

Ya está operando ahí un RESTAURANTE en donde me imagino que pronto habrá muchas pedidas de mano, fotos de quinceañeras, etc.

Tenemos un aeropuerto práctico, digno, hermoso y muy presumible. Así que si escuchan otro tipo de comentarios, en serio… son de puro ardor.

POR FERNANDA TAPIA

