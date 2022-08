93.3% ó 6.7%, pero somos una cifra más

Sentir seguridad mientras se realiza cualquier actividad, ayuda a tener mejores resultados en las tareas que hacemos todos los días; por eso siempre se ha dicho que satisfacer esta necesidad básica y demanda ciudadana, corresponde a las autoridades; pero cada administración impone su forma de pensar y cambia la manera de hacer frente al problema de la inseguridad.

Mientras algunos anuncian estrategias y políticas de combate a la delincuencia, otros diseñan programas de prevención del delito, pero todo es con el objetivo de tener resultados favorables y disminuir el porcentaje de personas que dices sentirse inseguras. Ninguna opción planteada dará los resultados esperados si no se implementa con determinación y con el apoyo de la ciudadanía.

Apenas en el mes de junio se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mejor conocida como ENSU. Este trabajo elaborado por el INEGI es alabado por algunos y criticado por otros, dependiendo que tan favorable sea el resultado.

Por ejemplo, las conclusiones del segundo trimestre del 2022 permitieron que algunos alcaldes mostraran orgullosos datos de disminución de la inseguridad, mientras otros permanecieron en silencio para evitar críticas por los resultados negativos de su gestión.

Es cierto que una de las finalidades de las encuestas, es ayudar a las autoridades a corregir las estrategias y mejorar la seguridad de la ciudadanía; pues se evalúa que tan efectiva es la acción y respuesta en caso de denuncia; sin embargo, hablar de números, porcentajes y la cantidad de veces que se repite un delito, no permite reflexionar que detrás de cada caso, hay una o varias víctimas; por lo que se pierde sensibilidad para abordar los datos.

Lo grave es que ninguno de los resultados son absolutos, pues sólo se consideran los hechos denunciados, y de los que tienen registro las autoridades, mismos que sólo son el 6.7% del total de conductas.

Sí, tristemente quiere decir que apenas 6 de cada 100 delitos que se comenten, son denunciados según datos del INEGI; y al revisar las causas o los motivos por los que la víctima no denuncia, en muchos casos se señala la poca o falta de confianza en las autoridades, y en otros casos la víctima lo considera una pérdida de tiempo si se valoran las horas que puede esperar antes de poder denunciar o ser atendido.

Por eso, aunque todos los días vemos en los medios de comunicación alguna nota relacionada con delitos, o en alguna plática nos enteramos de alguien que ha sido víctima de la delincuencia, son pocas las cifras que registra la autoridad.

Algunos valoran si el delito era grave o no, sin embargo se pierde el rumbo original, que es otorgar seguridad, pues si estuviera cubierta esta necesidad, seguramente no habría persecución ni sanción de delitos. No se debe perder de vista el tema principal, que deriva de la inseguridad.

Debemos considerar que todos los casos son igual de graves; pues finalmente son reflejo de la realidad que todos los días enfrentamos como sociedad. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a tener que cambiar nuestros hábitos o actividades para evitar ser víctimas de un delito, en vez de reconocer que no se ha atendido un problema que tarde o temprano nos afecta a todos.

En la consciencia colectiva, no es importante denunciar ni colaborar con las autoridades si no somos víctimas o afectados de alguna conducta, pues nos traerá problemas. Sin embargo, esa idea no es correcta, ya que guardar silencio nos afecta más de lo que pensamos, al permitir que esa cifra negra que no se denuncia y nunca se resuelve, crezca y deje sin castigo un importante número de delitos, con el mismo número de víctimas, que tienen nombre y apellido.

No importa de qué lado de la cifra estemos, la falta de seguridad nos afecta a todos, hoy la víctima es otra persona, mañana lamentablemente podría ser cualquiera de nosotros.

POR GABY SALIDO

Diputada local en la Ciudad de México / Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congresos de la CDMX

Twitter: @gabysalido / https://gabysalido.mx/

