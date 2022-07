Tantita MAD...era de AUTOCRÍTICA

Tuve la oportunidad de platicar con el senador Miguel Ángel Mancera en la cabina de Heraldo Radio y como era inevitable, le pregunté si el PRD seguiría de aliado al PRI después de los penosísimos audios filtrados del tal Aldito. El, diplomáticamente me comentó que “éso era algo que tenían que decidir los dirigentes de los tres partidos” (evidentemente Alito lo hará por zoom allá donde se encuentre ahora escondido), o mejor de una vez que entre un bateador emergente.

Y como buen político, Mancera expresó que “aquellos por quienes sentía verdadera pena, era por los seguidores del PRI que seguían aferrados a sus “ideales””. Al preguntarle su opinión acerca de la transmisión en la que podemos ver cómo irrumpe la policía usando un ariete contra la puerta de su mansión (ya que el abogado fingió demencia asegurando que él no tenía las llaves), el doctor Mancera aseguró que “esto podría ser un gran problema si se le practicara una investigación y por ende un juicio… ya que los abogados de Alito podrían asegurar que haber dado a conocer el cateo a su hogar, constituye una falta al debido proceso y desmoronarse toda la acusación”.

A mi sinceramente sí me pareció un exceso la transmisión en vivo. Porque esto lo mediatiza y lo vuelve un circo digital. Mi Cabecita de Algodón señaló que éso era una humillación. Pero más allá de ello, respaldo a Layda quien asegura que lo que es una grave humillación al pueblo son los derroches de estos raterazos, incluso en un estado donde existe tanta pobreza. Y me inquieta sobremanera que esto vaya quedar como una gran anécdota.

Quieren más cinismo que andar diciendo en Europa que la democracia peligra (sólo que lo diga por el PRI). No le van a hacer su casita con Legos en la Cámara? Y para mí que sí caló aquel fragmento del audio de Alito y Murat que sugería que el PRI es intocable! Y por eso salió en la Mañanera Pablo Gómez (mero mero petatero de la UIF), anunciando una investigación al Copetes por 26 millones de pesos.

Cantidad que para lo que se supone que han robado, hasta es irrisoria. Pero algo es algo… porque es indignante pensar que con éste y el Duarte y el otro Duarte y los que se acumulen esta semana, todo vaya a quedar en una serie de memes… si saben que las 103 casas del tal Javidú, fueron contabilizadas y una de ellas cateada con lujo de detalle. Pero por mucho que lo presumió Yunes, ninguna de esas casas le fue arrebatada al entonces esposo de la que “merecía más abundancia”?!.

Y lo que más me impresiona es la vehemente pasión con la que miran hacia otro lado los contrarios a la 4T, cuando surge una noticia de este tamaño. Muchos colegas desesperados se rasgaban las vestiduras, acentuando y al parecer apoyando la postura de AMLO ante el jalón de orejas a Layda. De cuando acá mis hipócritas? Otra que verdaderamente es delicada y a ratos penosa, es la postura de la Iglesia Católica.

Con este comentario no hago alusión a su filosofía, raíces rituales o creencias. Sino a sus dirigentes en México. Simplemente recuerden al Cardenal Posadas que fue baleado porque supuestamente “tenía muchísima información en el portafolios”. Luego envolvieron el huevo el hecho y dijeron que no, que a quien iba buscando era un sicario llamado Chapo. Cuántos no han tenido los mismos datos y han preferido callar.

Otros han tenido el descaro de decir públicamente que con una bendición ese dinero ensangrentado quedaba limpio. Y cuántas otras cosas sabrán que no se han atrevido a hacer públicas para que se haga justicia. Recuerdo cuando el padre Solalinde me comentó al aire en una entrevista hace muchos años, que “un alto jerarca de la iglesia en una reunión le había comentado lo que ya era un clamor entre los migrantes. Había fosas de centenares de cuerpos en muchos lugares de Veracruz”.

Yo le pedí al padre Solalinde que me llevara a la ubicación y él aclaró que “sólo lo haría con el Secretario de Marina presente”. Le volví a llamar al aire diciéndole que tenía la cita concertada. Al siguiente día secuestraron a Solalinde.

Afortunadamente después apareció con vida pero nunca más se tocó el tema hasta que fueron las madres buscadoras quienes tuvieron que ir a escarbar con las manos, mucho tiempo después.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

PRIASIC WORLD: La Extinción

Que no te den tu avión

Dame un Beso... no no