Dame un Beso... no no

Hace unos días se estrenó la película Lightyear de Pixar. Para algunas personas resultó inquietante por un fugaz beso de piquito entre dos mujeres. La mera verdad para mí fue una decepción ese mendigo beso, porque ni siquiera duró un segundo y tampoco crean que hay intercambio de chicle o siquiera la insinuación de que era “beso de lengüita”. Sin embargo la película de Disney fue prohibida en muchos países árabes y otros de Asia que son muy conservadores.

Pero lo que no tiene progenitora, son los dichos de algunos asistentes al cine que han denunciado la mutilación de la película en algunas de las salas de la República. Y en otras tantas colocaban en taquilla un pequeño letrero donde advertían al público que en la película se incluía “ideología de género”. La cadena cinematográfica señalada, lo niega todo y el mentado quicorete no tiene que ver ni siquiera con la ideología a la que hacen alusión.

El problema con cualquier tipo de discriminación es que eéta le cierra las puertas a cualquier persona y no puede acceder a sus derechos humanos. Es terrible que por el color de tu piel te nieguen un trabajo, es fatal que por tu preferencia afectiva te puedan negar una atención en el centro de salud, o impedir que seas visto públicamente (aunque sea caricaturizado). Me gusta compartir el ejemplo de las dos taquillas.

La taquilla de la MORAL, es la de lo privado: tú puedes creer en un dios con cabecita de elefante azul. Das por hecho que no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio por tu iglesia o creencia muy particular. Crees que es de mala suerte mirar un eclipse si estás embarazada. Esas creencias son del entorno privado y como tal, no necesitas ninguna prueba científica para seguir creyendo en ellas. Es privada y personal.

Llegado el momento, no la puedes imponer ni siquiera a los demás habitantes de tu casa. En cambio la taquilla de la ETICA se formó después de mucho analizar siglos y siglos de reglas morales que se adaptaban sólo a un determinado momento histórico, a una cultura, a un tipo de sociedad y de ahí se extrajeron las que eran universales. En esta taquilla la rifan los derechos humanos, los argumentos científicos comprobables.

Datos históricos. Y es la taquilla de lo público! En esta taquilla nos debemos formar y atenderla al relacionarnos con otras personas, incluidos nuestros hijos e hijas. Y por ello no tendrían que estar poniendo a votación los derechos humanos de nadie, por ejemplo: el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Es un derecho y no está al contentillo de nadie. Es un matrimonio civil, del que hablamos. No teligioso. Y regresando al tema de la mentada película y el famoso beso no se preocupen. Primero pertenecer a cualquiera de las etiquetas de la población LGBT no es una enfermedad.

La ONU lo corrobora y ha prohibido los tratamientos con hormonas y terapias de conversión. Y como no es algo que “se pegue”, déjenme explicarles que esto no se contagia por ósmosis o por ver algún comportamiento en la televisión, el cine o en la calle,,, de ser así no existiría la población LGBT porque de tanto ver ejemplos heterosexuales, ellos ya habrían “renunciado” a su orientación.

Feliz mes del orgullo y nos vemos en la marcha.

Link https://spaces.hightail.com/receive/xkOqyq0DJC

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ