Pocos votos, mucho bótox

Podría desperdiciar el espacio-tiempo de esta columna regodeándome en las balconeadas que han sufrido los de Va Por México: que si la hija del candidato al gobierno de Tamaulipas, el panista César Verástegui, difundió a través de sus redes sociales imágenes de sus viajes a EU, Suiza, Francia, Dubai, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Brasil, Perú, Colombia, China, Japón y Australia.

Pero no piense mal, la niña fue administradora de la Dirección General de Giras, cuando su padre era secretario General de Gobierno con Francisco García Cabeza de Vaca, pero eso no la exime.

La Anabelle del Senado (Lilly Tellez) llamando Changoleón a Fernández Noroña y éste explicándole que utilizar el “nombre de una persona en condición de indigencia para descalificarlo, es altamente clasista”. Aparte la seño alegó complicidad de Morena con el narco. ¿Acaso ya olvidó quiénes le abrieron la puerta al Chapo en sendas ocasiones? ¡PAN y PRI, en ese orden!

Podría también frotarme las manos con todos los audios que han ventilado del tal Alito. Superándose a sí mismo tras su frase: “… a los periodistas no se les mata a balazos, si no de hambre”; fuimos testigos de una larguísima llamada con su aparente contador, planeando cómo sacar de su declaración patrimonial varias propiedades y embarrando a su jefecita (¡de él… yo pensaba que ni tenía!).

La Fiscalía quesque ya va a investigar a Layda Sansores, ¡pero éso ni se persigue de oficio! Y que la Unidad de Inteligencia Financiera no tendría que estar investigando a este señor al que “le sobra botox y le faltan votos”.

Y lo más penoso de todo fue una llamada que casi ni se notó truqueada o inventada donde se supone que Manuel Velasco le confiesa “estar amenazado por mi Cabecita de Algodón (a través de Adán Augusto) para convencer a todos de que voten por la Reforma Eléctrica”. Eso de… “te voy a hablar en clave, hablé con el 2”. Y luego Alito agrega: “…claro, Adán es gran amigo”. O qué tal su calidad histriónica en “la nación es primero” y “que él tiene muchos huevos”.

Para la otra que se consigan un mejor guionista y hasta un imitador que le haga bien la fake news. Pero según yo no les iba a hablar de toda esta recua y míreme aquí perdiendo el tiempo. Esta semana pude recorrer junto a la doctora Claudia Sheinbaum y Martí Batres, amén de cientos de brigadistas de diversas ramas del gobierno de la CDMX, tocando puerta por puerta en la colonia Ermita Zaragoza y preguntando las necesidades de la o las familias. Entre la alcaldesa Clara Brugada y la doctora iban canalizando escrituraciones, becas para estudiantes, universidad para quien abandonó los estudios, etc. Me emocionó saber que esto se ha estado haciendo en diversas colonias con muchas carencias y que lo mismo le reciben al joven que haya caído en consumo de sustancias, que al marido que lleva meses sin encontrar trabajo. Bien por el programa Barrio Adentro. Consúltenlo. Y aquí, link pa' video: https://spaces.hightail.com/receive/tl6OE3GxNa

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL