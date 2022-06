IMSS para periodistas

Saludos amigos…el Inegi llegó a contar más de 14 mil personas dedicadas al periodismo en nuestro país. Cotejando contra los inscritos en el IMSS, más de seis mil de estas personas, no tienen acceso a ningún tipo de Seguridad Social.

¿Cuántos periodistas (incluso trabajando para grandes cadenas de medios), son tan solo FREE LANCE? Y ya ni pensar en otros muchos reporteros de pié y que son la verdadera vanguardia a la hora de cubrir las zonas más peligrosas del país, que ni siquiera tienen un sueldo fijo y sólo se les paga por artículo PUBLICADO.

Si la revista o periódico para el que trabajaron decide no usar su material, nunca tendrán una remuneración por éste. Y ahora…aquellas personas dedicadas al periodismo que se han visto desplazadas por amenazas y que en las nuevas comunidades que los alberga no tienen tampoco servicio de salud, esas son un capítulo aparte.

Ahora imagínense, yo cotizo en el Seguro Social desde los 14 años y medio. Una miseria pero acumulé todas esas semanas .

Y al final del camino, por más que uno pague de forma voluntaria el Seguro Social, éste tiene sus reglas a la hora de la jubilación, a la hora de darle pensión a la viuda según el caso o bien acceso a las guarderías del IMSS. Si estos periodistas quisieran afiliarse por su cuenta, tardarían un año en tener plenos derechos. Es decir ese año no podrían ser hospitalizados en alguna de las clínicas del IMSS.

En este caso el Gobierno le mochó una cuarta parte a toooodo el presupuesto que utilizara en publicidad a través de los medios, chicos y grandes. Y con ese dinero alcanzarán a otorgar unos 2150 pesos mensuales al IMSS. Los que se inscriban y resulten beneficiados tendrán acceso a una pensión y a poder cobrar incluso una incapacidad. Se supone que los inscritos que cumplan con las medidas necesarias, podrán disfrutarlo a partir de agosto y que muy pronto se pensará como agregarlos también al Infonavit. Y como cualquier otro afiliado al IMSS, también, en caso de así decidirlo y estar en condiciones, ellos pueden agregar dinero a la cantidad que utilizarán como pensión.

Pero lo más importante es que va a ser muy fácil calificar para recibir esta Seguridad Social. Deben entrar a la página del IMSS. Y de ahí buscar “periodistas por cuenta propia” o de entrada dirigirse a http://imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia

No importa cuantos años se tengan de experiencia mientras se pueda comprobar que se han realizado al menos tres entregas de su labor periodística en lo que va de este año 2022.

Habrá que tener a la mano su CURP y los papeles cotidianos de identificación. El número de Seguridad Social en caso de que en algún momento ya haya cotizado. Y sobre todo muestras de su labor periodística digitalizadas. Puede ser redactor, reportero, fotoperiodista, editor, corrector de estilo o incluso trabajar para algún medio electrónico… si no tiene activo su servicio de Seguridad Social, le recomiendo que se apunte.

Más allá de lo que digan los antichairos de que “sólo se le otorgará a quienes hablen bien de la 4T”, recuerde que son solo habladas de ardidos. Y tampoco importa el género periodístico que cubra: espectáculos, deportes, Nota Roja, etc. No será clientelar porque usted podrá seguir opinando en lo que quiera del actual gobierno y no por ello tendrá que renunciar a su derecho a la salud.

Y tampoco se le entregará sólo a los cuates de cada uno de los integrantes del comité porque cada solicitud ingresada será revisada por tres diferentes integrantes del comité y debe de conseguir el visto bueno de los tres. O sea que es imposible andar vendiendo plazas o cosas por el estilo. Así que detractores absténganse y si no… asistan a su servicio de urgencias, porque “de qué murieron los quemados”?!

Video: https://spaces.hightail.com/receive/htoJY6bLzd

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ