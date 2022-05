Y dale la burra al trigo...

Me tocó asistir al tianguis turístico con Heraldo Media Group, dirán que lo digo para presumir pero sinceramente fui a trabajar como loca en el Tianguis Turístico y sólo en una “toma” de 30 segundos liberando tortuguitas, mis pies tocaron la arena del mar.

Afortunadamente hubo muy buenas noticias para México: que en plena pandemia y gracias a que no se cerraron las puertas del país a todo el mundo (instaurando las medidas de sanidad y seguridad de avanzada), nos convertimos en el segundo país con más visitantes, sólo abajo de Francia.

Tal vez volvamos a alguno de los 10 primeros lugares para acomodarnos permanentemente, porque en pláticas con el secretario de Turismo, ésto ayudó a que muchos otros clientes de diferentes países que ni siquiera pensaban en visitarnos, ahora hayan decidido hacer nuevas reservas en México para destino de verano.

Otra declaración del secretario que le dio la vuelta al mundo fue algo que comentó acerca del nuevo aeropuerto en Barrancas del Cobre, Ese era un paseo o recorrido realmente para conocedores y vale mucho la pena que lo visiten de todo el mundo. Bueno la declaración en cuestión es ni más ni menos que “nuestras barrancas miden cuatro veces más que el gran Cañón del Colorado en Estados Unidos”. Se tenía que decir y se dijo. Es necesario que se conozca más ese mágico lugar y exista derrama económica hacia las comunidades originarias que lo habitan y luchan por sobrevivir.

El evento, muy colorido, aunque las cabinas de radio y televisión estaban en el peor lugar del recinto. Ojalá eso lo puedan tomar en cuenta en el futuro. Y claro, el caos reinó en los hotelazos aledaños, porque éramos un mundo de gente exigiendo servicios. Así que me lleve el doble de ansiolítico y no tenía prisa porque me arreglaran la recámara o me trajeran un vaso de agua cualquiera de los cuatro meseros a quienes se lo pedí.

Me platicaba la secretaria de TURISMO de YUCATÁN, Michell Fridman, que en verdad necesitan personal, porque “después de la pandemia muchas personas ya no regresaron a trabajar”. De hecho ella sostiene que tal vez se deba a que muchas personas están recibiendo la ayuda de Bienestar.

Yo, la verdad, guarde silencio porque la quiero y la admiro mucho, pero me parece argumento de los contrarios a la 4T… si ustedes se han dado cuenta de las cantidades de dinero que se otorgan a los más necesitados, realmente es increíble pensar que con sólo eso se pueda sobrevivir. Claro, el beneficiario está menos propenso a aceptar cualquier trabajo donde las obligaciones sean muchísimas y el pago raquítico! Las comunidades ven cómo salir adelante. Por ejemplo una de las zonas más empobrecidas de Acapulco, la de Playa Bonfil, logró convertirse en un pequeño pueblito de surfistas.

Y tanto los prestadores de servicios como sus clientes, viven en una actitud muy “don’t worry be happy”. Y han sacado adelante el lugar respetando la ecología del mismo. Vieran cuántos kilómetros de playa virginal. Hasta un Tortuguero rescatador de huevos existe en la zona. Incluso hay un restaurante premiado internacionalmente que dirige Don Sergio y se llaman las Gaviotas Dos. Los reto a probar un “pescado a la talla” mejor preparado que ese en un lugar, muy bonito y digno, con música cubana en vivo.

Y hablando de argumentos derechairos, no puedo dejar de contarles que el día de mi regreso había un plantón en los alrededores del aeropuerto internacional de la ciudad de México, sí, el viejito. Esto hizo que muchos vuelos se fueran retrasando y debido a la ya de por sí saturación del lugar, en Acapulco se informaba a los pasajeros que “podríamos pasar hasta 20 minutos sobrevolando el AICM, antes de poder aterrizar”.

Yo viajaba en Aeromar y como era un avión pequeño, ellos no pudieron sobrevolar esos 20 minutos a falta de combustible y nos llevaron a pasear una horita a Puebla ( que por cierto yo no sabía que tenía aeropuerto!!!). Sin embargo todos muy amables y nos dio tiempo de bajar por una deliciosa semita que no aparece anunciada en el menú del restaurante, porque se me hace que les da pena promoverla ante el turismo internacional. Craso error.

Pero son una delicia el paladar y justo en ese momento nos regresaron al avión. Me aguanté la pena ajena y destapé mi semita olorosa a pápalo quelite para perfumar a todos los pasajeros del pequeño compartimiento. Llegamos muy bien a la CDMX. La mayoría de los pasajeros derechairos: uno que otro güerillo de ojo azul y muchos otros más bien un “Wannabes”, asegurando que “la doctora Sheimbaun era la culpable de los plantones y que todo ésto de la saturación del aeropuerto era una maniobra del Gobierno para que ya cambiaran los vuelos al Felipe Ángeles”. Neta?

No aceptaron ningún argumento y verdaderamente me dio pena verlos tan desinformados. Tan viscerales, tan sin herramientas para un buen debate. Creen que el Gobierno de México es capaz de pagarle a las líneas o pedirles que tengan “más vuelos” a lo tarugo para que se saturen las pistas?.

En serio creen que le van a pagar a los taxistas, viajes fantasma para que no den servicio y la gente enloquezca en filas eternas o como en mi caso tomemos el transporte colectivo metro, que en 40 minutos me dejó muy cerca de casa! Pobres, lo que pasa es que recuerdan cuando se detenían todas las pistas del aeropuerto para que despegara o aterrizara el Copetes en su avionzote.

Éstos derechairos ya vienen asustados de las administraciones anteriores que tanto los maltrataron y por quienes seguramente querrán votar en la siguiente vuelta. El que por su gusto es buey…

POR FERNANDA TAPIA

