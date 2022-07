Abrazos sí, balazos no

La violencia nace en la pobreza. Donde hay pobreza hay violencia , y donde hay pobreza extrema, el crimen aprovechará la oportunidad para abusar de la marginación de las personas. Durante décadas , los conservadores apostaron por mantener a las comunidades en la precarización y además promovieron la inseguridad social, la escasez económica, la inestabilidad política, la insuficiencia gubernamental y la fragilidad del tejido social. Bajo la lógica conservadora, la paz sólo se alcanza a través del asesinato, la confrontación, la guerra y la muerte.

¿Qué tipo de paz, puede ser aquella que deriva de la muerte y de la sangre derramada? No hay que tener corazón para creer que la paz puede surgir de una guerra. En una guerra todos pierden. Las madres que sobreviven a sus hijos pierden, los hijos que se quedan sin padres pierden, las familias desplazadas lo pierden todo. Tan solo por el desplazamiento forzado de la guerra contra el crimen de los gobiernos pasados, millones de mexicanos fueron forzados a dejar la tierra que los vio nacer y emigrar a otras naciones. Son sobrevivientes de las peores decisiones políticas.

Pero quienes nunca se han bajado del estrado ni han dejado el recinto legislativo ¿cómo van a entender la pobreza, si ni siquiera la conocen? Hablamos de los políticos que recorren el territorio nacional desde el fuero, los hoteles de lujo, y las camionetas blindadas. Al igual que nuestro Presidente , estamos convencidos de que la paz es producto del bienestar social. Desde luego este es el camino más largo, el más largo de todos.

No será de un día para otro que se logre el cambio verdadero, pero eso ya lo sabíamos. En estos tiempos de convulsión mundial, el lobby que ha estado más activo tratando de buscar contratos en todas las naciones de todos los continentes es el lobby de las armas. Después de todo, la máxima industria que ha alimentado a las economías de occidente es la industria de las armas y de la guerra. Pues los tiempos ya cambiaron en América Latina.

No somos como otras regiones del mundo, que ingenuamente consideran que la guerra puede traer la paz. Es una falacia, y lo único que trae una guerra es muchos contratos para las empresas que se dedican a la muerte. Ya les urge que en México cambiemos la política, y regresemos a las políticas de Rápido y Furioso, para comprar armas, equipo y poner a guerrear a los mexicanos contra los mexicanos.

¿Dónde está la lógica social y pacifista en todo esto? El amor al prójimo es la base de nuestro movimiento, les guste o no. La paz y la justicia social es el objetivo por el que luchamos todos los días. Sin duda, la política de abrazos no balazos, que prioriza por sobre todo la vida y el bienestar social, es la más adecuada y exitosa. Este camino es el correcto, y es el único camino en donde seguimos haciendo política, pues la política se inventó para no hacer guerras.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

MAAZ

Sigue leyendo:

José Narro Céspedes asegura que va a ganar la presidencia del Senado de al República