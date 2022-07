La Moratoria Constitucional es una medida inútil

"En respuesta a la petición ciudadana, los partidos que conformamos la coalición #VaPorMéxico hemos firmado la #MoratoriaConstitucional", anunció por Twitter el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno. Vaya contradicción, se han pronunciado con fervor en contra de las dos pasadas Consultas Ciudadanas y ahora afirman actuar a partir de una.

Con esta declaración el PRI, PAN y PRD buscan cancelar el trabajo legislativo para el que fueron electos por la ciudadanía y aplicar bloqueos a todas las propuestas de reforma constitucional del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior confirma que no sueltan las viejas prácticas, siguen tomando las decisiones desde arriba, en las cúpulas, sin importar los intereses de los de abajo.

Bien ha dicho nuestro presidente, los dirigentes partidistas no son los jefes de los legisladores, ya que ellos no representan a un partido, sino al pueblo. Eso no les ha quedado claro. Resulta evidente su molestia por haber perdido en tres elecciones seguidas y ahora buscan, desesperadamente, una estrategia que los mantenga a flote.

La Moratoria Constitucional será una medida ineficaz, porque detrás no hay ideología, no hay agenda política, sólo venganza. La oposición debe presentarse a trabajar, actuar conforme a los acontecimientos de forma racional y realista, que debatan, que se abran a la negociación. Basta de dejarse llevar por rencores o confusiones ideológicas. No fueron votados para defender sus propios intereses.

Están acostumbrados a recibir cheques grandes para aprobar reformas, pero se acabó. En este gobierno no hay espacio para la compra de conciencias. Si no van a legislar mejor que tomen licencia. México no necesita congresistas parasitarios, necesita nuevas ideas y acciones en beneficio de su población.

En lugar de moratoria, deberían aprovechar la oportunidad para renovarse, cambiar de dirigencia y buscar rumbo. Pensar en qué es lo que los inspira, cuáles son sus ideales, redefinirse y dejar de desquitarse con el pueblo al que buscan representar. No dejarse dominar por su conservadurismo, el cambio es bueno y si es cambio verdadero, mejor.

Esta medida no perjudicará a la Cuarta Transformación. Si bien las Cámaras han sido trincheras importantes, la génesis de nuestro movimiento está en las calles. La lucha por la democracia, que tanto nos ha costado, es de la mano del pueblo. La política ha dejado de ser asunto de las élites.

La cerrazón por transformarse en beneficio de la ciudadanía los llevará a su fin. Ya se demostró en las urnas que se busca algo distinto, su política está caduca. ¿Quieren llegar al 2024?, pónganse a trabajar. ¿Quieren ganar legitimidad?, sean propositivos. Es de sabios cambiar de opinión, nunca es tarde para sumarse al proyecto del pueblo.

POR MTRA. GABRIELA JIMÉNEZ GODOY

PRESIDENTA DE QUE SIGA LA DEMOCRACIA AC

@GABYJIMENEZMX

