Dos Bocas, el monumento a la opacidad

*La jefa de Gobierno hizo cambios estratégicos en su gabinete para posicionar su administración, uno de ellos y muy importante, fue quitar como cabeza del Metrobús a Roberto Capuano, quien tuvo un paso gris por el organismo, al grado que concesionarios ya habían pedido su salida en más de tres ocasiones. Y es que con Capuano no creció ese servicio, por el contrario decayó y eso no ayudó a la jefa de Gobierno que se puede considerar la madre de ese servicio, pues fue quien lo impulsó hace 17 años. Ahora, tras la salida de Capuano ese medio de transporte podrá recuperar mucho terreno y de paso ayudar a Sheinbaum. Comentan que todo se había estancado con Capuano, entrañable amigo del secretario de movilidad Andrés Lajous, nada avanzaba y el Metrobús parecía rebasado, pero ahora se vislumbran cambios y con ellos, por lo menos una línea más para beneficio de la Ciudad.

*Cubierto por un manto de secrecía y opacidad respecto a sus cifras más elementales como adjudicación de contratos, nombres y dueños de las empresas beneficiadas y sus escandalosos sobrecostos, el proyecto de la refinería Olmeca o Dos Bocas no permite comprobar si son ciertas o no las versiones de los beneficios económicos por seis mil millones de pesos que habrían logrado familiares y consentidos de la secretaria de energía Rocío Nahle García, cabeza visible de la megaobra. El proyecto fue inaugurado como el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ambos inconclusos y sin que se sepa a ciencia cierta para cuándo podrían estar operando al 100 por ciento. En el caso de Dos Bocas la obra no está ni al 60 por ciento terminada, en un escenario ideal podría iniciar pruebas en un plazo de 6 a 8 meses y para empezar operaciones comerciales con una producción de 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel diarios, el plazo se extiende hasta 2026. El presupuesto total de esta que es una de las obras consentidas del presidente era de 8 mil millones de dólares, pero cálculos conservadores estiman que la inversión final del Gobierno federal rebasará los 16 mil millones, como mínimo. Luego de su inauguración con bombo y platillos, habrá que cruzar los dedos para que la Olmeca no corra la misma suerte del AIFA, que se quedó como un enorme y costoso elefante blanco, sin operaciones, incomunicado y con elevadísimos costos de operación diarios.

*Una vez más, esa compulsión por hablar sin cesar cotidianamente en sus conferencias mañaneras, que parecen ser su única forma de gobierno, ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador a cometer un nuevo desliz, un desatino que le ha merecido un severo extrañamiento, ahora por parte de la comunidad judía en México. Calificar de “en extremo conservador…hitleriano” al publicista Carlos Alazraki, uno de sus más severos críticos, exhibe al primer mandatario como alguien que desconoce la historia, que alberga enormes rencores en su ser, pero sobre todo como un político incapaz de medir la gravedad de sus alcances verbales. Nos guste o no, la comunidad judía es solidaria, trabajadora, genera empleos y riqueza que tanto requiere México. En una sola semana, el presidente se confronta con los Jesuitas, con la iglesia católica y con la comunidad judía. ¿Quién sigue, los musulmanes?

*Hoy lunes reinicia en la Ciudad de México el proceso de vacunación contra covid-19 para menores de 10 años y rezagados de 11, hasta el viernes, de 8 a 15 horas. La titular de salud en la capital, Oliva López Arellano, me comentó que los aspirantes deberán comprobar su residencia en la ciudad, por cuestiones de disponibilidad del reactivo y para conocer las 55 sedes de vacunación habrá que consultar la página: vacunación.cdmx.gob.mx

*Esperemos que sea pasajero ese rechazo de la SEMARNAT a conceder permiso para la construcción de una planta de energía solar en Puebla a la automotriz alemana Audi. La crisis económica y la situación del empleo en el país no están para despreciar inversión y soluciones energéticas sustentables.

