Cuida tu piel sin importar la edad

Es importante protegernos de los rayos UV, no importa la edad que tengamos, el bloqueador solar es necesario para todos. Me siento agradecida de estar un mes más encontrándolos en mi columna mensual, gracias porque siempre están al pendiente de mi publicación, me escriben sugiriendo temas y saludándome. Siempre es un placer leer sus comentarios.

Les doy la bienvenida y por si todavía no es de su conocimiento les cuento que mi nuevo proyecto La Madrastra dará inicio el lunes 15 de agosto a las 9:30 pm por el canal 2. Tengo el placer de contar esta historia junto con un gran elenco de actores talentosos.

Les comento también, que poco a poco vamos caminando con @perrisimoamor sigan esa cuenta en Instagram y compartan la información que ahí les doy, es un proyecto que nace del corazón, del amor y respeto que los animalitos merecen, juntos dejaremos huella.

Entrando de lleno al tema de salud de hoy les platico que algo preocupante e importante es el cáncer de piel.

Primero que nada, les explico que este tipo de cáncer es el crecimiento anormal de las células de la piel, y se desarrolla con más frecuencia en las zonas que más se exponen al sol como el cuero cabelludo, rostro, labios, orejas, pecho, brazos y manos, pero puede ocurrir también en zonas que no son expuestas a los rayos UV como la palma de las manos.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel?

Un cambio en la piel es el signo más común, pueden ser una lesión nueva, una llaga que no cicatriza o algún cambio en los lunares, no todos los cánceres de piel se ven iguales.

Factores que pueden ocasionar cáncer de piel o poner en riesgo tu salud:

•Antecedentes de quemaduras por sol.

•Exposición excesiva al sol.

•Lunares.

•Lesiones cutáneas precancerosas.

•Antecedentes familiares.

•Exposición a la radiación.

•Sistema inmunitario debilitado.

La mayoría de los tipos de cáncer de piel se pueden prevenir, pero es primordial cuidarse. Algo sumamente importante es usar protector solar durante todo el año y no solamente en el verano o cuando se va a la playa, así como evitar exponerse al sol cuando los rayos están en su punto más alto.

¿Cuándo consultar a tu médico ?

Es importante estar muy al pendiente de cualquier cambio en lunares o manchitas en la piel que te preocupen, no todos los cambios en ella son causados por cáncer y por eso es necesario atender siempre cualquier tipo de alteración y averiguar a qué se debe.

El cáncer de piel se cura. No olviden nunca su bloqueador solar, visiten al médico ante cualquier cambio que noten y como siempre mi recomendación es CBi Medical Spa para checar ésta y cualquier otra duda que tenga que ver con salud y belleza.

El tiempo pasa rapidísimo y la vida se nos escapa en nada. Abracen a sus seres queridos, díganles cuanto los aman, disfrutemos cada momento de todo lo que decidamos hacer, ayudemos a los demás en lo que podamos, el universo es sabio y la energía positiva que enviemos a otros es la misma que siempre nos encontrará.

Sigan mis redes sociales para estar en comunicación.

¡No se pierdan la Madrastra!

POR ARACELY ARÁMBULA

Instagram: @AracelyArambula / CBi: @Cbimedicalspa / TikTok: AracelyAarambula

Facebook: @AracelyArambula / Twitter: @AracelyArambula / Youtube: AracelyArámbulaoficial

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

"Tratando de ser fuerte": Aracely Arámbula reaparece en redes tras muerte de su papá | VIDEO

El cine para borrar la guerra

Slim dio puntilla a la Bolsa