Política capitalina

AMIGUISMOS

Tener amigos en las altas esferas del poder puede ser benéfico para cualquier político, inclusive se puede conseguir un puesto de diputado en un estado que ni conoces. El diputado del Congreso de la CDMX, Aníbal Cañéz Morales, pese a ser militante del PAN en Mexicali, Baja California desde el año 2001, actualmente es Diputado Local de Representación Proporcional de la Ciudad de México, dejando al descubierto que es un Diputado por “dedazo”y no necesariamente por méritos o trabajo político en la Ciudad de México. Dicen que debido a su cercanía con Santiago Creel, nadie se opuso a la decisión.

NEPOTISMO

Trabajadores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México denunciaron que la recién designada directora de Apoyo Técnico y Vinculación, es decir, la persona que se encarga de los psicólogos, pedagogos, talleristas y trabajadores sociales del Sistema Penitenciario, Lucía María de los Ángeles Morales Rubio, no tiene los estudios requeridos para el puesto. Lo anterior es gravísimo, ya que ese trabajo es clave para la adecuada reinserción de los internos. Peor aún, los trabajadores del sistema penitenciario señalan que fue nombrada por órdenes del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la SSC, Enrique Serrano Flores, ya que Lucía María es hermana Guadalupe Morales Rubio, diputada de Morena en el Congreso capitalino. De acuerdo con la investigación de la reportera Laura Nancy López de Rivera, no es la primera vez que la Diputada usa sus influencias para meter a familiares a la nomina del gobierno. En el 2019, le pidió a la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, darle trabajo a su OTRA hermana, María Eugenia. Eventualmente fue cesada e investigada, pero eso no impidió que la nombraran subdirectora en la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

VENGANZA

La política de la CDMX al parecer no funciona en beneficio del ciudadano, sino para evidenciarse entre políticos. Los morenistas en el Congreso de la CDMX denunciaron una red de corrupción que dicen impera en las Alcaldías del Partido Acción Nacional (PAN), “cuya punta de lanza es la Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe, cuyos funcionarios extorsionan a los empresarios”. La semana siguiente el PAN denunció que en la alcaldía Iztacalco se le puede pagar a los funcionarios de la demarcación para evitar hacer Servicio Militar. Pareciera que solo investigan lo que sucede para sacar sus trapitos al sol y no en pro del capitalino al que se deben.

INFILTRADOS

Es tristísimo que quienes se supone tienen la altísima responsabilidad de velar por nuestra integridad, son quienes nos secuestran. Esta semana la Fiscalía del Estado de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de cinco policías de investigación de esa Institución, así como de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad estatal y otra orden en contra de 4 integrantes de la Fiscalía por su probable participación en los delitos de secuestro exprés y extorsión.

FIESTA

La semana pasada el Magistrado Presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, cumplió 60 años por lo que decidió celebrar con todos sus amigos, familiares y conocidos en un restaurante de Coyoacán. Lo relevante de este festejo es que por primera vez se vio a personajes de la 4T convivir con la oposición en un evento social. El magistrado presidente ha sido el único capaz de juntar a personajes como el Secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres y a la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy con alcaldes de oposición como Santiago Taboada y Lía Limón. Sólo esperemos que el convivio no haya salido del erario público.

Vivo la noticia para contarle la historia

POR JUAN MANUEL JIMÉNEZ

@JUANMAPREGUNTA

CAR