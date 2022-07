Fuera de toda lógica

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pide que no haya intervencionismo entre las naciones; sin embargo, cada vez es más común que opine y se inmiscuya en asuntos que no son propios.

El colmo, y que además debemos de verlo como un distractor a nivel local, es la defensa que hizo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, sobre la extradición concedida por el gobierno británico al estadounidense.

Dice López Obrador que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a la pena máxima habrá que empezar la campaña para desmontar la Estatua de la Libertad, que entregaron los franceses al gobierno norteamericano y que está en New York, porque según él, ya no representa nada.

El presidente ya no encuentra adversarios en el ámbito local, y por eso los busca en el extranjero. Es una manía que no es de ahorita, empezó con la ocurrencia de pedirle a los españoles perdón por la conquista. Distractores que los entendemos en el ámbito local, pero en la parte internacional quedamos como un país que es dirigido por un mandatario que es farol de la calle oscuridad de su casa.

El aseverar que Estados Unidos no será símbolo de la libertad si condenan a Assange, es un claro intervencionismo hacia el gobierno de Joe Biden, quien ya debe estar acostumbrado a este tipo de ocurrencias y que seguramente en algún momento se cobrara una a una. Son de esas facturas que se guardan para sacarlas en el momento oportuno, no debe quedar duda alguna de esto.

El presidente necesita estar confrontado con alguien, es parte de su carácter, de su naturaleza, y como en el país no hay quien le haga frente, busca estos adversarios fuera de las fronteras, donde un día sí y otro también, encuentra con quien estar debatiendo temas que no abonan ni a los mexicanos ni mucho menos a la construcción de una política exterior sana.

Es por demás sugerir que se concentre en los graves problemas por los que atraviesa nuestro país, para el presidente es mejor estar confrontándose con su vecino del norte, con el parlamento europeo, con Ucrania. A, pero eso sí, se llena la boca diciendo que México es un país independiente y que no permitirá que ningún otro gobierno opine sobre asuntos internos. No se puede pedir lo que no se esta dispuesto a dar, en un principio de congruencia natural.

No hay que inventar adversarios donde no los hay, la situación legal de Assange la tiene que resolver y substanciar Estados Unidos, el Reino Unido ya cumplió extraditando al fundador de WikiLeaks.

Y como el que se lleva se aguanta, ahora la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por el grado de violencia e intimidación que enfrentan los comunicadores en México y condenó el asesinato de periodista Antonio de la Cruz, el 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el de su hija Cinthia de la Cruz, en donde, por cierto, se sumaron también Noruega y Suiza.

A la UE se le sumo The Washington Post, quien, junto con la organización “Reporteros Sin Fronteras”, publicaron en la edición impresa del Post un desplegado para exigir la protección de periodistas.

Claro, respecto a las posturas que han expresado su preocupación por el asesinato de periodistas, López Obrador consideró que se trata de una campaña de desprestigio en contra de su gobierno. Si, es algo que por donde se le vea esta fuera de toda lógica.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL