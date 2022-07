Crónica de una crisis económica anunciada

México atraviesa un momento de gran incertidumbre económica. La administración actual ha sido indiferente y omisa, por decir lo menos, para incentivar la economía que ya presentaba un debilitamiento desde el 2019 –por sus fallida política- y que se acentúo por la pandemia.

Hoy existen focos rojos en diversos indicadores económicos y no todos atribuibles al contexto internacional.

En este sexenio la economía mexicana experimenta el crecimiento más bajo de los últimos 40 años, con una tasa del -0.73%. México es el país con el peor avance del PIB per cápita de entre todos los países que componen la OCDE. Las estimaciones del cuarto trimestre de 2018 al primer trimestre de 2022, señalan que el ingreso promedio de los mexicanos en dólares se redujo en -6.0%.

El dinero ya no alcanza para comprar la canasta básica. Estamos enfrentando la peor alza inflacionaria en los Últimos 21 años, con niveles mayores al 7%. En cuanto a la tasa de interés en su noveno intento consecutivo por estabilizar la inflación, alcanzó el 7.75% y casi con seguridad alcanzará los niveles más altos observados en las últimas décadas.

De acuerdo con Banxico, durante el actual gobierno los inversionistas extranjeros vendieron valores gubernamentales por una cantidad nominal de 534 mil 450 millones de pesos, lo que significa una salida de capitales no vista en las últimas décadas.

Los efectos colaterales económicos de la pandemia afectan sin duda, a todos los países, al igual que factores geopolíticos como la guerra en Ucrania; sin embargo, adicionalmente el gobierno de nuestro país ha tomado decisiones y hecho declaraciones o definiciones que no han sido percibidas como favorables para el crecimiento y la recuperación por parte de los inversionista nacionales e internacionales; indispensables para apoyar la recuperación económica del país.

La pérdida acumulada de inversión total con el gobierno de Morena equivale a poco más de 3 veces lo acumulado en el sexenio anterior y representa la mayor perdida en todas sus variantes en los últimos 27 años.

Desde 2019, el gobierno federal ha dejado de percibir por concepto de ingresos tributarios alrededor de 243 mil millones de pesos, como consecuencia del nulo crecimiento económico.

A pesar de que el presidente manifestó en su campaña que no endeudaría más al país, es algo en lo que mintió de nuevo, ya que, de diciembre de 2018 a abril de 2022, la deuda bruta total pasó de 11,019 millones de pesos a 14,003 millones de pesos, lo que significa un incremento de casi el 50% a precios de abril de 2022 (términos reales). Por su parte, la deuda bruta interna incremento 58% y la deuda bruta externa 33%, aproximadamente. Recursos en los que existe nula transparencia en su manejo. Adicionalmente, esta deuda presenta un monto de pago de intereses mayor en el entorno de alza de tasas mundial.

Lo que realmente beneficia directamente a las y los mexicanos es la creación de empleos, bien remunerados y con prestaciones de ley, pero ninguna de las políticas públicas del actual gobierno lo favorece. Las personas económicamente activas, están más en el sector informal, incrementándose en 192,669 personas, es decir, una tasa de incremento del 10.6%, cifra pocas veces vista desde que se tiene registro. Como referencia, hoy en nuestro país 60% de los salarios que se generan están en el sector informal.

En días recientes, advertimos que el oficialismo pretende eliminar del Presupuesto de Egresos del 2023 el programa de apoyo financiero a microempresas familiares MIPYMES. En México las MIPYMES generan 7 de cada 10 empleos y resultaron gravemente afectadas por la pandemia.

La política del actual gobierno se ha centrado en la política social de apoyos económicos; la mayoría de ellos mal direccionados y que no generan un apoyo sólido a la economía familiar, pues no se orientan a generar mejoras sustanciales de mediano y largo plazo y muchos de esos apoyos “sociales” son en realidad dádivas electorales. Por supuesto que no estamos en contra de generar una política social subsidiaria, pero con reglas de operación y padrones claras y transparentes.

El populismo de la 4a transformación dista mucho de ser una visión de estado orientada a favorecer un crecimiento que beneficie a la mayoría de los mexicanos. Es urgente ponernos a trabajar en soluciones para la gente.

Estamos en una condición de emergencia que requiere políticas públicas efectivas y no un populismo electorero cuyo único propósito es preservarse en el poder.

JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

MAAZ

