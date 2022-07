López Obrador-Biden: resultados

La visita de trabajo del presidente López Obrador a EU fue relevante, pero tuvo fallas en la ejecución. Al ser de trabajo, implicó un protocolo más laxo. El no explicarlo, provocó críticas innecesarias.

Conviene preguntar por qué se programó el mismo día que el Presidente de EU salía a una gira al Medio Oriente. No hubo reunión con comitivas y se notó la ausencia de Biden en el encuentro con empresarios.

Los presidentes posaron para la foto en la Oficina Oval. No se acordó un espacio para discursos y ese momento se convirtió en el foro para que el presidente López Obrador leyera sus propuestas en materia de control de la inflación y migración.

Las palabras del presidente Biden guardaron una relación con el Comunicado Conjunto emitido en la noche del 12 de julio. La intervención del presidente López Obrador no tuvo relación con el comunicado. Congruencia y coordinación en el lado estadounidense, descoordinación en el mexicano. Parece que Palacio Nacional define prioridades de política exterior que la cancillería no ejecuta.

El comunicado conjunto reconoció la importancia del T-MEC como marco jurídico y fundamento de la competitividad de América del Norte. La Secretaría de Economía ha hecho su tarea, pero ello no impedirá que se presenten en un futuro demandas por supuestas violaciones al Tratado. También se reconoció la necesidad de fortalecer las cadenas de valor.

En materia de seguridad destaca el anuncio del establecimiento de un grupo de trabajo operativo para interrumpir el flujo de fentanilo a EU. Ninguna referencia a detenciones de cabecillas del crimen organizado.

Fue importante el tema de la seguridad alimentaria, en particular el anuncio de la compra de leche en polvo y fertilizantes para apoyar a los más necesitados en México. No se mencionó el reto futuro de la adquisición de granos, en particular maíz, para cubrir la futura demanda mexicana.

En lo relativo a migración, el presidente López Obrador pidió al presidente Biden una regularización de los migrantes que se encuentran en EU y un programa de trabajadores temporales.

Biden contestó que EU ha otorgado más de 300 mil visas H2A para trabajadores agrícolas en 2021. Se sabe que entre 80 y 90% son para mexicanos. Ratificó que el marco en que se discuten los temas de migración será el acordado en la pasada Cumbre de las Américas, no sólo de manera bilateral.

Biden se refirió a la lucha contra el tráfico de personas ejemplificando con la tragedia de San Antonio. El Presidente mexicano no lo mencionó. El comunicado conjunto sí lo incluye.

Un tema que causó confusión fue el de las inversiones para infraestructura fronteriza. Una vez más la parte mexicana falló en explicar en el comunicado conjunto a qué proyectos se destinarían los 1,500 millones de dólares (30 mil millones de pesos). Un vocero de la Casa Blanca dijo después que se enfocarían en controles fronterizos. Hubo que aclarar.

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

