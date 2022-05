Colombia: elección disruptiva

Colombia, el tercer país latinoamericano en tamaño y población, concurrió a las urnas a elegir presidente para 2022-2026.

Había seis candidatos, dos representantes de los partidos tradicionales de Colombia: Federico Gutiérrez, uribista y Sergio Fajardo, centrista. Dos candidatos disruptivos: Gustavo Petro por la coalición Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, candidato sin partido, considerado un populista de derecha.

Ninguno alcanzó más del 50% de los votos. Irán a una segunda vuelta los dos más votados: Gustavo Petro con 40.32% de los sufragios y Rodolfo Hernández con 28.15%.

¿Quiénes son? Gustavo Petro, de 62 años es ex guerrillero del M-19, el primer grupo rebelde que pactó la paz con el gobierno colombiano en 1990 y se incorporó a la vida política. Su principal líder, Antonio Navarro Wolf, al que tuve oportunidad de conocer, fue diputado, gobernador de Nariño y ministro de Salud.

Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, diputado y senador. Es la tercera ocasión que participa en una elección presidencial. Buscó el 50% de los votos para ganar en la primera vuelta, sin éxito. Su compañera para la vicepresidencia es Francia Márquez, una mujer afrocolombiana, defensora del medio ambiente, que atrajo el voto de los jóvenes. Su plataforma es de un “capitalismo democrático” con un fuerte énfasis en programas sociales, la defensa del medio ambiente, la prohibición del “fracking” en la industria petrolera, a favor de las negociaciones de paz con el ELN. Durante su gestión como alcalde de Bogotá, Petro fue destituido y reinstalado en su cargo. Recurrió a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para defender sus derechos.

Rodolfo Hernández es un empresario de 77 años, millonario con negocios en bienes raíces. Fue alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Centró su campaña en la lucha anticorrupción. No recibió donaciones, ni participó en los debates con los otros candidatos. Manejó su campaña a través de las redes sociales. Algunos le llaman el “viejito Tik Tok”.

Su plataforma es poco precisa, aunque dijo a Michael Freeman en Americas Quarterly, que reanudaría relaciones con el gobierno de Maduro en Venezuela, para proteger a los colombianos que viven ahí. También está a favor de negociaciones con el ELN, pese a que este movimiento secuestró a su hija Juliana en 2004 y nunca apareció. Su padre fue secuestrado por las FARC. En diversas declaraciones ha adoptado como lema; “No robar, no mentir, no traicionar”, el mismo del presidente López Obrador. Sostiene que no se puede combatir la inseguridad con más policías, sino con el ataque a la corrupción.

El 19 de junio se celebrará la segunda vuelta electoral en Colombia. Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, ha pedido votar por Rodolfo Hernández. Es previsible el trasvase de votos de los perdedores hacia Hernández, más que por Petro.

