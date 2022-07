La gran reculada de AMLO

Reza el sabio refrán popular: “Es de sabios cambiar de opinión”, aunque no es lo mismo rectificar que recular. Es en ese sentido que AMLO ha reculado en su postura de cero colaboración con la DEA, y al hacerlo ha obtenido el mayor reconocimiento en lo que va de su sexenio en la lucha contra el narcotráfico, que tan cálidamente abraza electoralmente.

La captura de Rafael Caro Quintero, dicho sea de paso, enemigo de El Chapo Guzmán, siendo ambos de Badiraguato, se tensó a tal grado que a Rafael se le atribuye el inicio de la guerra entre ambos, tras el ataque con más de 150 sicarios a la casa de la mamá de El Chapo en La Tuna, Sinaloa, estando este último ya preso de nuevo.

De ahí que la tragedia de Caro Quintero no precisamente le quitará el sueño a Ovidio o al “Cártel de Sinaloa”, con quien AMLO y su partido han establecido esta reciente “luna de miel electoral” en México. De hecho, la captura de Caro Quintero es, para ambos países, un desagravio después de los dos terribles incidentes anteriores que propiciaron el alejamiento y la descomposición de la relación entre la DEA y el gobierno de López Obrador.

La primera fue el “Culiacanazo”, en el cual el exfiscal William Pelham Barr, tras una visita de la DEA a Culiacán ha reconocido públicamente la participación del gobierno estadounidense ese 17 de octubre de 2019, que TODOS recordamos cómo terminó; la segunda fue en enero de 2021, con el “manejo” que AMLO le dio a la investigación de la DEA en contra del general Cienfuegos, calificando el trabajo de la agencia antidrogas estadounidense como “falto de profesionalismo” y “sin ética”, y al mismo tiempo rechazando el ofrecimiento de equipos para la detección de armas, que en el marco del Plan Mérida le hicieron los vecinos del norte.

El último y más reciente fue en mayo de este año al retirarse el avión de la DEA del aeropuerto de Toluca, donde había estado desde 1990. Todo ese cúmulo de desencuentros, descalificaciones y descortesías del prócer de Macuspana los pagó con creces cuando el viernes, tras la captura de El Capo de Capos, la DEA, a través de su directora Anne Milgram, lanzó un comunicado de prensa que desnudó a todas las autoridades mexicanas, celebrando y reconociendo la labor de su dream team en México que, junto con nuestras autoridades, hizo posible tal hecho, incluso antes de una postura oficial emitida por AMLO.

El periodista Héctor de Mauleón ha señalado que la información que derivó en dicha captura fue ofrecida durante la pasada visita a Washington por la vicepresidenta Kamala Harris a AMLO, a través de una célula de la DEA en México, que la entregaría sólo a la Marina, por ser “el único cuerpo se seguridad mexicano” en el que existe confianza por parte del gobierno estadounidense.

Como guion de película, al parecer así fue, un exitoso operativo de los elementos mexicanos con la información de inteligencia estadounidense, que derivó en la captura de Caro Quintero, aunque lamentablemente con el costo de 14 vidas tras la caída de un helicóptero en el que viajaban algunos elementos de la Marina que habían participado en la detención del capo.

La versión oficial es que se trató de un lamentable accidente, aun cuando no se cuenta con peritaje alguno, por pánico a reconocer lo que muchos sospechan, fue una respuesta a la detención por razones evidentes. Descansen en paz y les debemos estar muy agradecidos, pues en cualquier caso han demostrado tres cosas.

La primera, que sí se puede capturar exitosamente a un capo mexicano de gran nivel, pues cuando el operativo se hace bien, no hay necesidad de recular cobardemente como lo hizo AMLO; la segunda, aún si el helicóptero fue derribado, los operativos bien planeados y liderados pueden ser exitoso, incluso con algunas bajas de los miembros de las fuerzas armadas; y tercero, que es evidente que actuar contra Caro Quintero NO es un agravio para el cártel con el que AMLO come tacos de canasta y convive en el Triángulo Dorado durante sus giras en Sinaloa, es decir, para ellos seguirán los abrazos, y para sus enemigos ya empezaron las detenciones.

Las grandes dudas son y serán durante este sexenio, ¿Qué le saben y le pueden ya probar a Morena o a sus funcionarios, o a algunos militares en la DEA, que obligó a AMLO a recular y a volver a colaborar exitosamente, aunque sólo sea contra los enemigos de un par de cárteles? ¿Será el caso de Sergio Carmona, El rey del huachicol?, ¿y otros políticos de Morena que ya han sido investigados tras las declaraciones de un testigo protegido?; y ¿cómo impactará su extradición a Manuel Bartlett? Flamante director de la CFE, pero antes Secretario de Gobernación, en 1985, cuando el secuestro, muerte y tortura de Kiki Camarena y a quien la justicia estadounidense podría reclamar ante una corte de Los Ángeles.

POR FEDERICO DÖRING

DIPUTADO LOCAL DEL PAN

@FDORINGCASAR

