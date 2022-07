Ni Coco Levy ni ningún productor debería pedir fotos de desnudos

A MENOS DE QUE EL CASTING SEA PARA UNA PELÍCULA PORNOGRÁFICA, NI COCO LEVY NI NINGÚN PRODUCTOR DEBERÍA PEDIRTE FOTOS DE DESNUDOS, ¡ES ABUSO DE AUTORIDAD!

Sussan Taunton, novia de Coco Levy les aconsejó a las chicas que denunciaron a su novio productor: -Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes, tristemente suena machista pero así es-. (sic).

Sussan habla así de Coco Levy porque es su novio y nadie escupe en el nido, pero las supuestas víctimas dicen que el productor les pidió fotos de ellas desnudas, lo cual se confunde con abuso de autoridad, a menos que el casting sea para una película pornográfica, pero si el casting es para una película 3X, se los hubieran dicho abiertamente porque si no las mujeres cuando sienten que un hombre anda de ofrecido lo demandan. Pronto la realidad de Coco Levy saldrá a la luz porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero mientras se aclara, nadie quisiera estar en los zapatos del hijo de Talina, quien seguramente en este preciso momento está viviendo un verdadero infierno.

CUIDADO MUJERES, SI PARA CONSEGUIR MUCHOS “LIKES” Y EL PROTAGÓNICO ENSEÑAN SU CUERPO DESNUDO, EN VEZ DE DARLES EL PAPEL SOLO LES DARÁN UN MORDISCO

Hoy las mujeres no enseñan sus recetas de cocina ni sus habilidades matemáticas en las redes, para conseguir muchos “likes” muestran su cuerpo, pues anunciar es vender y hasta para vendernos un clavo, anuncian a una chava con balones en los pechos y en su trasero. Muestran “el parque de diversiones” pero te advierten: -El que yo muestre mi cuerpo no te autoriza a que me lo toques-.

Y tienen razón, pero nuestra sociedad masculina no es tan educada y a lo mejor no se las tocan, pero si se las arrancan a mordiscos pues vivimos en un país machista en el que sigue existiendo la violencia en las casas y en el trabajo. Para que se logre lo que piden las mujeres mexicanas, ¡todavía le falta mucho pelo para ese moño!

En Estados Unidos es distinto, “Chiquis” Rivera enseña un día sí y otro también el trasero, pues está muy consciente de que esa es su parte anatómica más llamativa y la que más vende y que aunque la ponga en vitrina, nadie va a atreverse a tocarla.

JUAN VIDAL PENSÓ QUE ENTRE CYNTHIA KLITBO Y ÉL, HABÍA UN INTERCAMBIO: QUE ELLA, A CAMBIO DE GOZAR CON ÉL, LE REGALÓ CUATRO MIL DÓLARES DE SUS AHORRITOS

Juan Vidal pensó que es muy guapo y él pagó con cuerpomatico a Cynthia Klitbo, quien a cambio le regaló cuatro mil dolaritos de sus ahorritos, y como no hay contrato y el intercambio de cuerpo y dólares fue hablado, Juan Vidal no cree en la canción: -Y mi palabra es la ley- no se lo va a devolver porque: -papelito habla-.

Cynthias dijo: -Si Vidal no me paga, al menos que se entere el mundo-. Y al decirlo públicamente ya se le quitó el entripado y se lo sacó de su sistema.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ