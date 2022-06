Eficacia parcial es igual a mediocridad

Se ha rebasado la preocupación por parte de miles de trabajadores que de pronto necesitaron tener su constancia de situación fiscal. Los empleadores o patrones requirieron de este documento pues era necesario para cumplir una normatividad exigida por la propia autoridad.

Por tanto, surgieron miles de dudas por parte de los trabajadores, siendo la principal la de su retención de salario, por eso surgieron recomendaciones de abogados, señalando que no podían retener el salario a los trabajadores, sin embargo, cuando existen dos verdades que se contraponen, se genera una paradoja. Esta implica que, si el empleador no cumple, será sancionado, de las siguientes dos formas: 1. El pago de la nómina de aquél o aquella trabajadora que no ha presentado su constancia de situación fiscal será considerado un GASTO NO DEDUCIBLE. 2. El ingreso será considerado NO ACUMULABLE, quiere decir que el empleador no tendrá manera de justificar que ha pagado la nómina y por lo tanto, tendrá un ingreso que no podrá justificar lo que en palabras claras quiere decir que no se sabrá de donde viene y por lo tanto será ilegal.

¿Qué es lo que esta sucediendo? Recuerdas que han sido despedidos miles de trabajadores y trabajadoras adscritos tanto al gobierno federal como al local, entre ellos muchos del SAT, pues el trabajo que los mismos desempeñaban no hay quien lo realice. Sucede entonces que esto se está cubriendo mediante los ciudadanos en lo particular, por ello ahora, cada trabajador debe tramitar su constancia de situación fiscal, eso es hacer el trabajo que el SAT debió haber realizado. Al poner un límite de tiempo, dicho organismo público, para realizar el trámite, hizo dos cosas extraordinarias, se hizo el trabajo en tiempo récord y quedo la responsabilidad a cargo de los ciudadanos. Por lo tanto, con las enormes filas de aquellas personas que requieren ese documento se garantiza la responsabilidad, ubicación y vigilancia impositiva de cada persona de que proporcionó correctamente el Código Postal de su domicilio fiscal, su Registro Federal de Contribuyentes y la actividad a la que se dedica entre otros datos personales.

En el mejor de los casos la empresa se verá afectada en el corazón del factor de la producción. Esto implica que si no se presentan las constancias por parte de los trabajadores; y los empleadores pagaban sin éstas, habría problemas, como los que ya te mencione, pero también si retienen el salario, por la falta de presentación de dichos documentos, los empleadores tendrán problemas. ¿Qué dilema no? Lo importante aquí es saber que, en esta ocasión ni empleadores, ni trabajadores son responsables de esto, sino el propio gobierno que ha impuesto un nuevo candado para tener una visión 360 sobre los impuestos a recaudar.

Déjame te explico con la reforma fiscal para 2022, se modificó el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación para establecer que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en su nueva versión 4.0, deberán incluir el código postal del domicilio del receptor o del empleado. Así que la constancia de situación fiscal revela a quien la solicita para conocer el régimen fiscal del contribuyente, la actividad a la que se dedica, el tiempo que tiene figurando en el Registro Federal de Contribuyentes y algunos datos particulares. Mientras que paralelamente existe otra constancia que se llama opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales regulada en el artículo 32-D del Código Fiscal donde establece que: “los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para realizar alguna operación comercial o de servicios, para obtener subsidios y estímulos, para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, incluyendo los de comercio exterior, así como para las contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicio y obra pública que vayan a realizar deberán hacerlo mediante el procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria a través de las reglas de carácter general”.

Esto quiere decir que la autoridad fiscal analizará las solicitudes de opinión de cumplimiento a fin de determinar el estatus fiscal, es decir, si cuenta con las declaraciones actualizadas, si el régimen fiscal es el adecuado para sus operaciones o alguna otra observación.

Una vez que el SAT determina el estatus de los contribuyentes, lo hace saber mediante un documento, entonces, una opinión de cumplimiento puede determinar si cuenta con todos los requisitos fiscales o no. Cualquiera que sea el fallo de parte de la autoridad fiscal, se emitirá esta opinión con el objetivo de que las personas físicas o morales puedan conocer su situación fiscal. En dado caso que la respuesta sea negativa, el SAT solicitará que se analicen las declaraciones.

Para tener una respuesta favorable, se debe de solicitar una cita en las oficinas del SAT y el contribuyente debe de aclarar los motivos por lo que no se declaró los ingresos o facturas a través del portal oficial. En ese sentido, se deberá adjuntar la información correspondiente y la autoridad fiscal resolverá en aproximadamente 30 días hábiles.

Es decir, este último documento permite a quien la solicita saber si el contribuyente está al corriente con sus obligaciones fiscales, como pago de impuestos, o si cuenta con créditos fiscales abiertos. Este último documento implica un análisis y un pronunciamiento por parte del SAT sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente.

Si has o no pagado los impuestos y de no haberlo hecho, se determina una opinión negativa que significa que te faltan por cubrir impuestos, mismos que deberás cubrir a la brevedad.

Me parece que el modelo de vigilancia se perfecciona cada día con una efectividad tal que es propia de los movimientos de James Bond y esta bien, sin embargo, creo que hemos excedido y estamos arrollando el limite de lo que los contribuyentes cumplidos pueden hacer. Lo anterior lo digo porque esos candados no se extienden a la informalidad, y por ello hay mucho mas efectivo circulando por el país. Lo que sucede con el efectivo es que no es detectable, así como has visto en las películas americanas que los mejores espías no pagan con tarjetas de crédito o debido, justo eso hace que la informalidad prospere.

No me imagino a nadie pagando en el mercado o con la señora de las quesadillas, mediante un medio electrónico digital, justo eso hace que la informalidad en este país genere ciudadanos que cumplen y a los que les exige cada vez más, y por otro lado, ciudadanos que no lo hacen, porque son agrupaciones que representan un poder más allá del que puede controlar el Estado mexicano. En tales circunstancias un país que lo tiene todo para prosperar, mediante la cooperación de toda su población activa económicamente permanece en niveles absurdos de economía subterránea que a ojos de cualquiera es un hecho.

Teniendo un sistema de rastreo fino para los que somos regulares y pagamos impuestos. Me parece que no hay voluntad de hacer por razones que muy probablemente no resultan justificables y ello tiene consecuencias como que el trabajo informal se haya convertido en la fuente principal de empleo en México y la expansión de este haya llegado a tal punto que, en los primeros tres meses del año, reclutó a más de un millón de mexicanos, como informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva edición (ENOE-NE). Presentación de resultados. Enero 2022 (inegi.org.mx)

Es por ello que, particularmente sé que los impuestos son parte relevante para que un país prospere, pero en México, tenemos un tipo de conducta por medio del cual unas personas se aprovechan del trabajo y esfuerzo de otras. Al no tener consecuencia dicha forma de operar, todos salimos perdiendo. Con mediocridad en cualquier servicio público o permitiendo que los impuestos sean derrochados en cuestiones que no benefician ni a quienes pagamos.

POR SARA ELVIRA MORGAN HERMIDA

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

CAR