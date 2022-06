Rumbo al 2023, en Morena aún no hay definiciones

Aunque el pasado fin de semana Higinio Martínez Miranda, afirmó que no habría reclamo de su parte porque se decidió que fuera a través de una encuesta como se elegirá al abanderado para la gubernatura mexiquense, sabemos de buena fuente que le decepcionó no tener el respaldo de sus amigos los texcocanos, Delfina Gómez y Horacio Duarte.

Pero independientemente del desencanto que le produjo este hecho, el senador de la República sigue con su estrategia para lograr ser elegido Coordinador del Comité de Defensa en el Estado de México y el pasado fin de semana volvió a mostrar músculo al lograr reunir en torno a su persona a 20 mil mexiquenses en la Arena Ciudad de México.

Ahí estuvieron a senadores, diputados locales y federales, además de alcaldes y exalcaldes que se mantienen fieles al proyecto de Martínez Miranda; ante ellos señaló que intentó vana o ilusamente que mediante un consenso se definiera la candidatura, petición que no fue atendida prácticamente por nadie.

Y aunque repito, el senador dijo que no habría reclamos, sí sonó a reproche al referir que sus compañeros de partido no aceptaron el reto de verlo a los ojos y decirle porqué no podían apoyarle o en su caso pedirle su apoyo para que ellos tuvieran esa designación.

No hay duda de que Higinio Martínez se mantiene en la búsqueda de la candidatura, lo mismo que Delfina Gómez, Horacio Duarte, Fernando Vilchis y Mariela Gutiérrez, pero habrá que esperar la publicación de la convocatoria, que ya anunció Morena y se dará a conocer este jueves.

Por cierto, Horacio Duarte tuvo también el pasado fin de semana un encuentro con militantes en Ixtapaluca, donde refrendó su compromiso con la unidad para medir mediante una encuesta al candidato a gobernador.

Es claro que, desde Aduanas, Duarte Olivares se mantiene en el animo del presidente de la República, lo mismo que Delfina Gómez desde la SEP. Las posiciones que ocupan traen consigo un plus y éste podría marcar diferencia a la hora de las definiciones. AL TIEMPO

EL DATO: El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, encontró en la tarjeta La Valedora un espacio entre las madres y padres solteros del municipio que seguramente le sumara muchos adeptos con miras al 2023. Este programa nace en un momento clave, pero sobre todo estratégico, por lo que en Morena deben de seguir de cerca los esfuerzos de Vilchis Contreras quien ha logrado posicionarse como un serio aspirante a la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México. AÚN HAY MÁS

LA DE HOY: La secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra Del Moral, continúa recorriendo la entidad y este martes le tocó visitar Huehuetoca, Huepoxtla y Teoloyucan, donde entregó apoyos del programa Canastas Edomex e inauguró las Jornadas de Familias Fuertes, acercando servicios a las familias de esa región. HASTA LA PROXIMA

