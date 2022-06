¿Construirán consenso morenistas en el Edomex?

El senador de la República, Higinio Martínez, reafirmó durante el mitin que realizó el pasado sábado en Toluca su aspiración a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, pero también determinó que no participará en una consulta si el Comité Nacional de Morena determina este método para definir la candidatura y tiene que competir con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y con el titular de Aduanas, Horacio Duarte, con quienes asegura los une una amistad entrañable de 10 y 35 años, respectivamente.

Por esa razón, Martínez Miranda, confiado en que la candidatura recaerá en alguno de los integrantes del grupo que encabeza, pidió que haya consenso entre quienes aspiran a ungirse candidatos, y por principio de cuentas convocó a los texcocanos a sentarse a la brevedad y ponerse de acuerdo entre ellos (Higinio, Delfina y Horacio) para que después, si la dirigencia que encabeza Mario Delgado determina que haya consulta, participar, pero en ella sólo iría un texcocano apoyado por los otros dos, con cualquier otro morenista que decida inscribirse al proceso, dejando claro que el tiro no será entre morenistas, sino contra priistas, panistas y anexas.

No hay duda que la cercanía y confianza de la que gozan los integrantes del grupo Texcoco de parte del Presidente de México inclina la balanza en nivel de preferencias hacia esa zona del Estado de México, por ello no es casualidad que Delfina esté al frente de la Secretaría de Educación; Higinio sea senador de la República y Horacio responsable de las Aduanas del país. Pero no deberían confiarse, ya que hay otros actores políticos que también tienen aspiraciones.

Por ejemplo, Fernando Vilchis, quien se consolidó en las elecciones de 2021 como uno de los mejores alcaldes al obtener una votación histórica en Ecatepec, uno de los municipios más importantes del país y se afianzó para un segundo periodo. Misma circunstancia comparte la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, quien también logro repetir como mandataria con un modelo de administración exitosa. Ambos han levantado la voz y manifestado su intención de competir por la candidatura al gobierno del Estado de México en el 2023. AL TIEMPO

LA DE HOY: Cuando hay decisión para enfrentar la inseguridad los resultados se notan, incluso en zonas complejas como el Valle de México. Tal es el caso de Atizapán de Zaragoza, gobernada por Pedro Rodríguez, que en los últimos meses ha disminuido significativamente el índice de robo de autos de acuerdo con datos del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Por ejemplo, en la semana del 5 al 11 de junio, se reportó el robo de 12 vehículos, mientras que en Tlalnepantla fueron 74. Parece que la inversión en patrullas, aumento de sueldos, cambio de estrategia y tecnología está rindiendo frutos para los atizapenses, a pesar, incluso, de colindancias amplias con vecinos incómodos con alta incidencia delictiva como Tlalnepantla. HASTA LA PROXIMA

POR PABLO CRUZ ALFARO

POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

@POLIGRILLA1

PAL