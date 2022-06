En el mercado negro están vendiendo fotografías de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Le cuento que fui contactado, a través de mensaje directo de Instagram, por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. A través de un archivo que caducó a los diez minutos que lo descargué (abrí) pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto). Pese a que las imágenes me llegaron en baja resolución y algo pixeleadas (distorsionadas) observé una felicidad descomunal en los contrayentes. Novia y novio están rodeados de una veintena de personas entre las cuales a la única que reconocí es a Laura G. Un dato que no es importante, pero quiero compartirle es que en los retratos que miré no aparecen ni Kristal Silva ni Alejandro Gou. Ni la coconductora de Venga la Alegría ni el productor de teatro, que presumen ser muuuuuuuuuy amigos de los recién casados, salen en las fotos. El o la traficante de las imágenes me pedía cincuenta mil por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso).

¡QUÉ CAGADOTA!

En una reciente entrevista José Manuel Figueroa dijo "gracias a DIOS yo pelie". Le informo al «uniéxito» cantante que lo correcto es peleé, del verbo pelear.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo de la Marcha del Orgullo Gay de la CDMX (que va a efectuarse este sábado), MVS Radio (102.5 FM) hará una cobertura en vivo desde Paseo de la Reforma.

PRÓXIMAMENTE…

El 03 de julio a las 21 h por Las Estrellas se estrena la segunda temporada de Me Caigo de Risa: Gala Disfuncional, que esta vez está conformada de seis programas y tiene como invitadas e invitados a Fernanda Castillo, Eduardo Yáñez, Facundo, César Évora, Marco Antonio Regil y Angelique Boyer.

¡TRES AÑOS DE CÁRCEL! SI EL JUEZ LO DECLARA CULPABLE

El próximo 05 de julio un juez de la Unidad de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México determinará si Alfredo Adame cometió o no el delito de discriminación y ofensas contra la adulta mayor Elvia Inés Seañez Pérez (madre del periodista Gustavo Adolfo Infante). De ser declarado culpable el actor y conductor podría ser sentenciado hasta a cinco años de prisión.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Dentro de certamen Mr. Gay España 2022 (que se efectuará el 08 de julio) Isabel Pantoja recibirá de parte de la comunidad LGBTTTIQA+, un reconocimiento honorífico por su cercanía y cariño con dicho colectivo a lo largo de sus 50 años de carrera artística.

HABEMUS NUEVA CONDUCTORA DE 'DPM'

¡Ya está decidido! Sí, en Imagen Televisión han tomado la decisión de que María Inés sea la nueva conductora de De Primera Mano. La exalumna de La Tarademia se incorpora al programa de espectáculos el día 25 del siguiente mes.

SERÉ BREVE

Ella hizo cara de «asquito» cuando la administradora de las redes sociales de Sale el Sol le pidió tomarse una fotografía con La Tigresa del Oriente.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

AQUÍ EL VIDEO DE JOSÉ MANUEL FIGUEROA