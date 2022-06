Pusieron el tema en la canibalesca mesa de la mañanera: Alejandro Moreno, el vapuleado presidente del PRI. ¿Debían las fiscalías –general de la República y de Inteligencia Financiera– investigarlo (por enriquecimiento ilícito)?

– Que investiguen– diría el Presidente–, pero yo no me meto cuando se trata de cuestiones partidistas; si no, nos acusan de persecución…Pero más tardó en soltar lo anterior que en volver al tema con tono sarcástico:

– Son unos ingratos los opositores. Se quedan callados. Ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo…

¿No ha salido este señor del PAN (Marko Cortés) a defenderlo? ¿Fox, Calderón, Creel, Diego…?, interrogó el Presidente desde la tribuna de su conferencia matutina.

“No, ¿verdad?”, apuntó el tabasqueño. Y luego, en franca burla soltó la arenga: ¡Alito / Aguanta / El pueblo se levanta! Risas de su lado. Carcajadas en el salón Tesorería del Palacio Nacional. Muina entre los priistas. Rabia del lado de los panistas. Torzón para Claudio X González G. y amigos que lo acompañan.

A tal punto ha llegado el desprestigio y la debilidad del Revolucionario Institucional y de su presidente nacional, que hasta Mario Delgado se dio el lujo de escribir en sus redes:

“Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: @alitomorenoc debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con @MarkoCortes y la derecha. #FuerzaAlito”. Pero Alito y su grupo no entienden.

A MARCELO LE FALTA SALERO. Con el banderazo franco para arrancar abiertamente la carrera por la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard inauguró antenoche transmisiones en vivo –combinado con un número de Whatsapp a través de Facebook life–. Aproximadamente 20 minutos duró el intercambio. Nada extraordinario, la verdad. Más bien soso. El canciller va a tener que asesorarse bien y bonito en esto de las redes porque no sólo quedó a deber en cuanto a información, sino en condimento. Falta sal y pimienta.

DOÑA ALICIA NO REGRESA. Mucho se especuló sobre la posibilidad de que Alicia Bárcena regresara a México al concluir su labor al frente de la Cepal y sustituyera a Marcelo Ebrard en la SRE. Pero aquí le ofrecieron la dirección del Instituto Matías Romero –un cargo muy por debajo de la posición que tuvo en la diplomacia–, por lo que prefirió quedarse en Chile, donde será la embajadora de México.

GEMAS: Obsequio de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT: “Con el enorme respaldo popular a nuestro movimiento se ha generado una enorme arrogancia en la cúpula partidaria, creyendo que la fuerza del Presidente y del pueblo es la fuerza de Morena, sin embargo, no es así”.

POR MARTHA ANAYA

