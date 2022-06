Higinio y Delfina: traiciones en el Grupo Texcoco

Se la cree Delfina Gómez, titular de la SEP, que será la candidata de Morena al gobierno del Edomex. Para limpiarse el camino, barre a aliados de su inventor, el líder del Grupo Texcoco, Higinio Martínez. La edil de Texcoco, Sandra Falcón, impuesta por Delfina, se hizo de la vista gorda cuando Higinio ordenó despedir a tres seguidoras de la maestra, lo que encendió la mecha. El delegado de Bienestar en la entidad, Juan Carlos González, exige a la senadora Martha Guerrero, cercana del patriarca, una tregua para no debilitar a Morena para 2023. La guerra fortalece a Horacio Duarte.

PUEBLA: El alcalde de San Pablo del Monte, Tomás Juárez, movió señalamientos y mojoneras en territorio de Tlaltepango. Así, violó los límites decretados en 1899. El conflicto escaló hasta las oficinas del gobernador Miguel Barbosa, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar. Sindicatos, alcaldes y agrupaciones civiles, están inquietos. ¿Es presión a la SCJN, para definir este añejo conflicto?

ZACATECAS: Crece repudio contra el titular de Salud, Uswaldo Pinedo, entre trabajadores de la sección 39 del SNTSA. Lo acusan de conflicto de intereses, misoginia, injusticias laborales y abusos contra personal de hospitales, además de donar un hospital para la Mujer en Fresnillo, nuevo. Si no renuncia, no permitirán que el gobernador David Monreal inaugure el inmueble.

SINALOA: Jesús Estrada, alcalde desaforado por el Congreso local, había huido el viernes a San Diego, California. Regresó ayer y dijo que se ponía en manos de la fiscal, Sara Bruna Quiñonez, para responder a las acusaciones que lo sacaron de la alcaldía. Dice que cometió “excesos”, pero no delitos. Jesús buscó reconciliación con el gobernador Rubén Rocha, pero fue muy tarde. Nos dicen que no irá a la cárcel, pero tampoco regresa al ayuntamiento. Por eso el edil sustituto, Juan de Dios Gámez, removerá piezas claves de Estrada.

YUCATÁN: El millonario desfalco al Isstey en los gobiernos de Ivonne Ortega y Rolando Zapata pone en riesgo las pensiones de 6,800 jubilados. Además, Isabel Rodríguez, directora del instituto, no quiere vender el centro vacacional Costa Club y el balneario, para rescatar un poco de los estropicios presupuestales. El gobernador Mauricio Vila y el Congreso local, con Crescencio Gutiérrez, negocian un rescate, pero el dinero no alcanza y la burocracia del instituto lo impiden.

TAMAULIPAS: El auditor superior del estado, Jorge Espino Ascanio, trae en jaque a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Canturosas (Morena), a punta de auditorías. Ella no quiere que el gobierno de Francisco García husmee su manejo presupuestal. Se dice perseguida política. Si no hay uso indebido, que no se preocupe, como diría el clásico de Palacio Nacional.

GUERRERO: Nadie quiere reunirse con la senadora Nestora Salgado, quien accedió a un escaño en fórmula con Félix Salgado, por Morena. “No me han dado audiencia la gobernadora, ni los presidentes municipales, ni integrantes del gabinete federal”. Por algo será.

