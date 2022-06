Después del descalabro del 4-2, Alito reagrupa a los suyos

*Después de haber perdido dos estados más (Hidalgo y Oaxaca) en las elecciones pasadas, aferrarse al cargo a pesar de los malos resultados, presiones internas para que renuncie y para rematar, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por la acumulación de numerosas propiedades en Campeche cuando fue gobernador de ese estado, Alejandro Moreno se defiende con todo para no dejar la dirigencia nacional del tricolor y más aún, se dice en pasillos de Insurgentes Norte que ya prepara una ofensiva contra sus acusadores, entre ellos la gobernadora Layda Sansores, quien dio a conocer audios comprometedores que lo dejan muy mal parado. Me comentan que después de la pasada elección, Alito pidió a su gabinete cerrar filas en su favor, ya que varios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional le deben el favor de ser diputados federales plurinominales, como es el caso de Paloma Sánchez, quien es también vocera del PRI nacional, Norma Angélica Aceves Garcia, secretaria de Atención a Personas con Discapacidad, Ricardo Aguilar Castillo, Secretario de Organización, Pablo Angulo Briceño, Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Carlos Iriarte Mercado, Secretario de Acción Electoral y por supuesto Carolina Viggiano Austria, quien después de perder la elección en Hidalgo, estado priísta desde hacía 93 años, regresa a la Secretaría General del CEN partidista y a su curul en San Lázaro. Las apuestas corren en el búnker priísta y muchos creen que ni con esa alineación Alito salvará el pellejo. Trasciende que a los ex dirigentes del tricolor el campechano ya les colmó el plato.

*Con excepción de Canadá que ha sabido hacer un mejor manejo de la pandemia que México, Estados Unidos y otros países del continente, estamos viviendo de lleno el quinto rebrote de Covid-19, en su variante BA.2.12.1, aunque también están presentes en México las variantes BA.4 y BA.5 que sustituirán a la primera, son más transmisibles y evasivas de la inmunidad y harán el repunte mucho más prolongado, según los expertos. Ante esta realidad, nos queda exigir vacunas de calidad y en cantidad suficientes, aplicárnoslas, aplicarlas a menores de 5 a 12 años y no dejar de atender las recomendaciones preventivas y sobre todo, el uso de cubrebocas, práctica que nunca debió de haberse levantado como lo sugirieron equivocadamente las propias autoridades.

*Con la novedad de que al historiador favorito de Palacio Nacional ya le consiguieron nueva chamba. Resulta que al impresentable Pedro Salmerón, quien calificó de “héroes” a los secuestradores y homicidas del empresario Eugenio Garza Sada, rechazado como embajador de nuestro país en Panamá por denuncias de acoso sexual en su contra, y a pesar de su más reciente escándalo al pelearse con un taquero después de una noche loca, una noche de copas en Colima, le encontraron un hueso. Por si usted estaba con el pendiente, a Salmerón Sanginés lo acaban de nombrar Director del Archivo Agrario de México, lo que sea que eso signifique, la cosa era rescatarlo del desempleo, ¡faltaba más!

